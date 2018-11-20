Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Apesar da crise, varejo pode aumentar faturamento da Black Friday em 29%
Crescimento

Apesar da crise, varejo pode aumentar faturamento da Black Friday em 29%

Setor apresentou melhora em todas as datas sazonais do ano

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 11:40
Filas em rede de atacado por causa da Black Friday Crédito: Marcelo Prest
A Sorocred, empresa de cartões de crédito, realizou um estudo no qual prevê um crescimento substancial de 29% no faturamento das vendas do varejo na Black Friday deste ano, que cai na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro.
A previsão foi calculada com base no aumento das vendas em outras datas comemorativas durante este ano em comparação com as mesmas datas do ano passado. O faturamento médio nestas datas aumentou 28%, com destaque para o Dia das Mães, que apresentou aumento de 30%, e o Dia da Mulher, com resultado 29% melhor do que em 2017.
> Black Friday 2018: tudo o que você precisa saber
Além do faturamento, o número de transações e o gasto médio de cada cliente nestas datas também apresentou aumento. O Dia das Crianças, última data comemorativa relevante para o comércio, apresentou crescimento de 11% no número de transações. A previsão para a Black Friday, no entanto, é de um aumento de 16%.
> Comércio capixaba espera aumento de 20% das vendas na Black Friday
De acordo com o sócio-diretor da Sorocred, Túlio Saraval, esse aumento se deve à recuperação da confiança do consumidor. Em outubro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas avançou 4,0 pontos, ao passar 82,1 pontos para 86,1 pontos, o que aponta que o consumidor está confiante e esperançoso quanto aos próximos meses. Isso tem um impacto direto nas vendas, afirma o executivo.
> Como fugir das armadilhas das compras de Black Friday
PÚBLICO
Ainda de acordo com o estudo, as mulheres continuarão dominando a maior parte das compras na Black Friday. Em 2017, elas foram responsáveis por 62% do público comprador. Para este ano, a empresa não identificou tendência de mudança nesse número.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados