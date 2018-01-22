Apenas cinco brasileiros detém riqueza da metade mais pobre do Brasil

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Apenas cinco brasileiros detém a riqueza da metade mais pobre da população brasileira, segundo relatório divulgação pela Oxfam antes do início do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Os números mostram uma desigualdade ainda que a observada no mundo, onde 42 pessoas têm a mesma fortuna dos 3,7 bilhões mais pobres.

O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período de doze meses encerrado em março de 2017  no qual foi feito o estudo , passando de passando de 31 para 43.

19 ANOS PARA GANHAR SALÁRIO DE UM MÊS

No Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo que uma pessoa do grupo do 0,1% mais rico ganha em um mês. 2