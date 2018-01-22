Apenas cinco brasileiros detém riqueza da metade mais pobre do Brasil

Apenas cinco brasileiros detém a riqueza da metade mais pobre da população brasileira, segundo relatório divulgação pela Oxfam antes do início do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Os números mostram uma desigualdade ainda que a observada no mundo, onde 42 pessoas têm a mesma fortuna dos 3,7 bilhões mais pobres.
O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período de doze meses encerrado em março de 2017 no qual foi feito o estudo , passando de passando de 31 para 43.
19 ANOS PARA GANHAR SALÁRIO DE UM MÊS
No Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo que uma pessoa do grupo do 0,1% mais rico ganha em um mês. 2
O que vemos é um aumento absurdo da concentração de renda e riqueza no mundo, provocando mais pobreza e o aumento das desigualdades. Isso mostra que a economia segue sendo muito boa para quem já tem muito e péssima para quem tem pouco. Entre os fatores que contribuem para esse quadro está a redução de custos trabalhistas, como salários e direitos, para maximizar retornos aos acionistas, afirma Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil.