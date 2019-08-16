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Culinária

Apaixonado pelo ES, mineiro vende bolos para manter estudos no Estado

As receitas sem açúcar, sem glúten e sem lactose tem conquistado os capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 17:36

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 17:36

Bolo de pão de lo 100% cacau com recheio de chocolate e morango trufado Crédito: Arquivo Pessoal
ESCLARECIMENTO: Em publicação anterior, Mateus Ricardo Caetano se identificou à reportagem como cubano. Após questionamentos de leitores sobre a nacionalidade do jovem, o rapaz informou que nasceu em Minas Gerais, e que teria sido criado pela mãe em Cuba. Mateus afirma que tem dupla nacionalidade.
Com o objetivo de manter os estudos no Espírito Santo, o mineiro Mateus Ricardo Caetano, de 20 anos, tem conquistado alguns capixabas com mais de 10 sabores de bolos saudáveis. As receitas sem açúcar, sem glúten e sem lactose foram desenvolvidas por ele mesmo e todo o sabor vem de ingredientes como o cacau e suco de frutas.
Mateus veio para o Espírito Santo pela primeira vez em 2013. Ele se apaixonou pelo Estado e em 2017 decidiu retornar com a intenção de fazer uma faculdade.
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Desde que chegou ao Estado, Mateus diz que já trabalhou como auxiliar administrativo por dois anos e também como cozinheiro, porém, após o restaurante em que trabalhava entrar em falência, acabou sem ter como se manter.
Bolo de maracujá sem leite e sem açúcar Crédito: Arquivo Pessoal
Foi fazendo bolos que encontrou uma maneira de manter seus estudos e as despesas da casa, já que mora sozinho no Estado e não tem o apoio da família.
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A produção é diária. Todas as noites, Mateus faz os bolos e no dia seguinte pela manhã sai de casa na Serra e vai em alguns prédios de Vitória levar o produto para seus principais clientes. Em geral, a maioria da produção é por encomenda.
A universitária Maylla Martins é uma das pessoas que se encantou pelo sabor. “O bolo é muito bom. Os sabores são diversificados e diferentes. Além disso ele pensa em todos os públicos, já que tem a opção de bolo sem glúten e açúcar”.
Mateus Ricardo e a cliente Maylla Martins Crédito: Arquivo Pessoal
Perguntado sobre as receitas, Mateus afirma que seu segredo para garantir que os bolos sejam tão saborosos é o esforço, dedicação e amor pelo que faz. Ele destaca também que pensa no seu bolo como uma forma de unir mais as pessoas em seu local de trabalho. “Meu bolo tem mais ou menos um quilo. Ninguém come um quilo de bolo sozinho, por isso vou onde as pessoas trabalham, assim eles podem dividir”.
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Bolo de banana com canela e cobertura de doce de banana com coco Crédito: Arquivo Pessoal
Mateus diz que pretende um dia ter um restaurante para gerar empregos e ajudar as pessoas por meio do seu trabalho, “É muito difícil para o brasileiro viver sem emprego, do jeito que está. Penso em abrir um restaurante para ajudar as pessoas e de alguma forma compartilhar meu conhecimento”, finalizou.

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