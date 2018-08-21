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Petrobras

ANP negocia 993,6 milhões de litros de biodiesel

O valor total negociado atingiu o patamar de R$ 2,42 bilhões, refletindo em um deságio médio de 18,27%

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 20:12
ANP Crédito: Reprodução
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negociou 993,6 milhões de litros de biodiesel (volume obrigatório e voluntário) no 62º Leilão de Biodiesel da ANP, com preço médio de R$ 2,438/L, sem considerar a margem Petrobras.
O valor total negociado atingiu o patamar de R$ 2,42 bilhões, refletindo em um deságio médio de 18,27%, quando comparado com o preço máximo de referência médio (R$ 2,984/L).
O 62º Leilão (L62) visa garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de setembro a 31 de outubro deste ano. Os volumes comercializados somente serão validados após homologação pela diretoria da ANP.
Pela legislação, os leilões de biodiesel devem estabelecer em 10% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final (B10), em até 36 meses após a data de promulgação da lei.

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