Ano começa com dólar em queda e Ibovespa em alta

Moeda americana recua 1,29%, a R$ 3,272, e Bolsa sobe 1,23%

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 14:44 - Atualizado há 6 anos

Com a ajuda do exterior, os mercados financeiros começam o ano em terreno positivo no Brasil. O dólar comercial apresenta recuo de 1,29% ante o real, cotado a R$ 3,272. Já o Ibovespa, principal índice de ações local, tem alta de 1,23%, aos 77.343 pontos. Em 2017, o indicador acumulados ganhos de 26,9%.

O motivo para a valorização dos ativos brasileiros, e de outros emergentes, são os dados positivos divulgados na China durante o feriado de Ano Novo. O principal deles foi o Caixin PMI do setor industrial, que veio acima das expectativas de mercado e mostra que a segundo maior economia do mundo, e maior parceria comercial do Brasil, segue em crescimento. No exterior, o “dollar index” opera em queda de 0,43%.

Apesar do real inicial o ano ganhando força, Ricardo Gomes da Silva, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio, lembra que os investidores seguem preocupados com o risco de rebaixamento da nota de crédito (rating) do Brasil e com as discussões sobre o avanço da reforma da Previdência. Além disso, por ser ano eleitoral, a volatilidade tende a aumentar. “O investidor enxerga o risco de que a nota de crédito soberano do Brasil seja rebaixada logo no começo de 2018 após o adiamento da votação da reforma da Previdência para 19 de fevereiro”, afirmou, em relatório a clientes.

No mercado de ações, as mais negociadas operam em terreno positivo. As preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras sobem 0,99%, cotadas a R$ 16,26, e as ordinárias (ONs, com direito a voto) têm valorização de 0,65%, a R$ 17,02.

No caso da Vale, a alta é de 1,26%. No caso dos bancos, a preferenciais de Itaú Unibanco e Bradesco sobem, respectivamente, 1,85% e 1,56%.

Na Europa, os principais índices operam em queda. O FTSE 100, de Londres, cai 0,46%. No caso do DAX, de Frankfurt, o recuo é de 0,73% e o CAC 40 cai 0,60%.

