Aneel reduz valores das bandeiras tarifárias na conta de luz

Redução será de 37% na bandeira amarela e de 31% na vermelha, patamar 1; os valores passam a valer a partir de 1º de abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a redução de até 37% nos valores das bandeiras tarifárias. Esse percentual vale para a bandeira amarela que, quando for acionada, sairá dos atuais R$ 29,89 para R$ 18,85 MWh.

Os valores passam a valer a partir de 1º de abril. Agora em março, a bandeira verde foi mantida e o consumidor não pagará taxa extra sobre a conta de luz. Desde abril de 2022, essa bandeira tarifária tem sido mantida, por causa das condições favoráveis de geração de energia com baixo custo nos últimos meses.

Segundo a agência, a redução nos valores das bandeiras é justificada pelo cenário favorável para a geração de energia elétrica, por causa da elevação nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas ao longo dos últimos dois anos. Outros fatores são a grande oferta de energia renovável no país e a queda verificada no preço dos combustíveis fósseis no mercado internacional.