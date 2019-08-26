Anac recebe pedido de nova aérea de baixo custo para operar no país Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) anunciou nesta segunda-feira (26) que a JetSmart, companhia aérea do fundo norte-americano Índigo Partners, deu início ao processo de autorização para funcionamento no Brasil.

Segundo a Anac, a companhia aérea pretende começar a operação de rotas internacionais partindo da Argentina e Chile para o Brasil.

Desde a a desregulação da franquia de bagagem, três empresas estrangeiras de baixo custo entraram no país: a europeia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi.

A largada para a operação de companhias "low-cost" no Brasil começou a partir de uma resolução aprovada em dezembro de 2016, tentando alinhar as regras de aviação do país a padrões internacionais.