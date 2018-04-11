Ana Paula Vescovi é a nova secretária-executiva do Ministério da Fazenda

A economista capixaba Ana Paula Vescovi foi a escolhida pelo novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta. Até então, ela estava à frente do Tesouro Nacional. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (11) por Guardia durante coletiva de imprensa, em Brasília.
Estou muito feliz de contar com o apoio de Ana Paula nessa função importante, que ela desempenhará com brilhantismo, como desempenhou no Tesouro, afirmou.
O nome que irá substituir Ana Paula, que foi secretária da Fazenda do Espírito Santo por cerca de um ano e meio (2015/2016), ainda não foi divulgado, mas o ministro da Fazenda afirmou que ele será conhecido ainda nesta semana.
Ana Paula Vescovi é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB), especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também atuou por 10 anos na secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, onde foi secretária-adjunta de Macroeconomia entre 1997 e 2007.