  • Economia
  Ana Paula Vescovi é a nova secretária-executiva do Ministério da Fazenda
Troca de ministério

Ana Paula Vescovi é a nova secretária-executiva do Ministério da Fazenda

Anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Ana Paula Vescovi, secretária do Tesouro Nacional Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A economista capixaba Ana Paula Vescovi foi a escolhida pelo novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta. Até então, ela estava à frente do Tesouro Nacional. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (11) por Guardia durante coletiva de imprensa, em Brasília. 
Estou muito feliz de contar com o apoio de Ana Paula nessa função importante, que ela desempenhará com brilhantismo, como desempenhou no Tesouro, afirmou.
O nome que irá substituir Ana Paula, que foi secretária da Fazenda do Espírito Santo por cerca de um ano e meio (2015/2016), ainda não foi divulgado, mas o ministro da Fazenda afirmou que ele será conhecido ainda nesta semana. 
Ana Paula Vescovi é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB), especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também atuou por 10 anos na secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, onde foi secretária-adjunta de Macroeconomia entre 1997 e 2007.
 

