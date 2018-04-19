Ana Paula Vescovi assume o comando do Ministério da Fazenda

Ana Paula Vescovi durante a posse como secretária-executiva do Ministério da Fazenda Crédito: Gustavo Raniere//MF

A economista capixaba Ana Paula Vescovi virou ministra da Fazenda. Pelo menos até o próximo dia 23 de abril. Ela assumiu o cargo interinamente, nesta quarta-feira (18), enquanto o titular da pasta, Eduardo Guardia, cumpre agendas em Washington e em Nova York, nos Estados Unidos. Com isso, a capixaba se torna a primeira mulher no cargo de ministra da Fazenda 27 anos depois de Zélia Cardoso de Mello controlar a pasta.

Vescovi já era considerada a número 2 no ministério desde que foi nomeada por Guardia como secretária-executiva da pasta, no último dia 11. Antes disso, a economista foi secretária do Tesouro Nacional, cargo que assumiu após deixar a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, em que esteve à frente por um ano e meio, entre 2015 e 2016.

Entre as atividades que a capixaba exerce como interina, está uma reunião com o Conselho Administrativo da Caixa, realizada nesta quarta-feira (18), e um encontro com o presidente da Caixa, Nelson Souza, agendada para às 17h desta quinta-feira.

O titular do ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, viajou para os EUA para participar de reuniões do FMI, do Banco Mundial e de um encontro entre ministros de finanças dos países que compõem o BRICS e o G20.

PRIMEIRA MINISTRA DA FAZENDA DESDE 1991

Ana Paula é a primeira mulher a comandar o ministério da Fazenda depois de 27 anos. Isso porque Zélia Cardoso de Mello controlou a pasta entre 1990 e 1991, durante o governo de Fernando Collor de Mello. Ela ficou conhecida por ser a mentora do Plano Collor, que, entre outras medidas, determinou o confisco das cadernetas de poupança com saldos superiores a 50 mil cruzados novos.