Ana Paula Tauceda é a nova presidente do TRT

As desembargadoras Ana Paula Tauceda Branco e Sônia das Dores Dionísio Mendes foram eleitas, por unanimidade, presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), para o biênio 2019-2020.

Ana Paula Tauceda, comentarista da Rádio CBN Vitória Crédito: CBN

A eleição foi realizada durante a sessão do Pleno desta quarta-feira (17/10), à qual compareceram onze dos 12 desembargadores do Tribunal. Também participou da sessão o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Valério Soares Heringer.

A presidente eleita disse que a intenção dela é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito atualmente. Tendo em vista o momento crítico que o Brasil vive e os prováveis anos difíceis que se avizinham, meu objetivo é fomentar a unidade institucional e reforçar para a sociedade a importância da Justiça do Trabalho como patrimônio do povo brasileiro.

A desembargadora Ana Paula Tauceda Branco é pernambucana, natural de Recife. Graduada em Direito pela Ufes, é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pelas Faculdades Integradas de Vitória/ES (FDV) e especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Constitucional do Trabalho pela Faculdade Cândido Mendes de Vitória/ESConsultime Instituto de Ensino. Atualmente, é professora de Direito do Trabalho nos cursos de graduação e de pós-graduação da FDV.

Ana Paula Tauceda atuou como advogada por mais de 20 anos e disputou a vaga destinada ao quinto constitucional no TRT-ES. Ela foi nomeada desembargadora em maio de 2012. Foi vice-presidente do TRT-ES no biênio 2013-2014, na gestão do desembargador Marcello Maciel Mancilha.

Já a desembargadora Sônia das Dores Dionísio é natural da cidade de Trindade, em Goiás. Ela é graduada em Direito pela UFMG e pós-graduada em Direito Público pela PUC-MG. Tem atualização e especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pelo Centro de Extensão da Faculdade de Direito da UFMG.

Atuou como advogada trabalhista em Minas Gerais de 1988 a 1992 e, em novembro de 1992, tomou posse no cargo de juíza do Trabalho do TRT-ES, após concurso de provas e títulos. Trabalhou nas varas de Afonso Cláudio e na 3ª VT de Vitória.