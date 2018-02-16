Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aluguel residencial tem em janeiro maior alta desde fevereiro de 2015
Pesquisa

Aluguel residencial tem em janeiro maior alta desde fevereiro de 2015

Valor dos aluguéis de imóveis em 15 cidades no País subiu 0,35% em janeiro, na comparação com dezembro, de acordo com dados do FipeZap
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 12:34

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 12:34

- Crédito: Reprodução/Web
Os aluguéis residenciais subiram 0,35% em janeiro na comparação com dezembro, considerando os valores médios de anúncios em 15 cidades. Essa foi a maior alta mensal registrada desde fevereiro de 2015, quando os aluguéis aumentaram 0,38%. Nos últimos 12 meses, os preços dos aluguéis ainda acumulam uma retração de 0,52%.
Os dados fazem parte da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis. O levantamento incorpora em seu cálculo apenas os novos contratos, sem considerar a correção dos aluguéis nos contratos vigentes.
A maior parte das cidades monitoradas apresentou alta no preço de locação na passagem de dezembro para janeiro, com destaque para Florianópolis (1,34%), Curitiba (1,26%), Salvador (1,09%), Recife (0,99%) e São Paulo (0,63%).
Já entre as cidades que registraram queda de preço no último mês estão: Belo Horizonte (-0,23%), Fortaleza (-0,19%) e Porto Alegre (-0,15%).
Com o resultado de janeiro, o valor médio de locação no País atingiu o patamar de R$ 28,05 por metro quadrado. São Paulo tem o aluguel mais elevado do País, em R$ R$ 35,86/m2, seguido por Rio, com R$ 31,15/m2, Santos, em R$ 28,83/m2 e Distrito Federal, com R$ 28,49/m2.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados