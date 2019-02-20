Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Alíquota para servidor pode chegar a até 22% depois de reforma
Previdência

Alíquota para servidor pode chegar a até 22% depois de reforma

Proposta do governo eleva a contribuição para quem ganha os maiores salários; faixa mais alta é para quem recebe mais de R$ 39 mil, segundo o secretário especial de Previdência, Felipe Portela

Publicado em 

20 fev 2019 às 16:04

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 16:04

O presidente da república Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A proposta de reforma da Previdência eleva a contribuição dos servidores que ganham os salários mais altos. A alíquota da contribuição à Previdência dos servidores públicos poderá chegar até 22% para quem ganha salários acima de R$ 39 mil. A informação foi dada pelo diretor de programa do Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Felipe Portela.
A proposta, divulgada nesta quarta-feira, 20, unifica as alíquotas de contribuição à Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada (RGPS) e dos servidores públicos (RPPS). Por trás da mudança, está a ideia do governo de fazer com que “quem mais pague mais”. As alíquotas da contribuição à previdência vão subir de acordo com os salários, como acontece no Imposto de Renda da Pessoa Física.
Sobre o valor até um salário mínimo, a alíquota será de 7,5%. No que exceder o salário mínimo, a alíquota vai subir progressivamente de acordo com a faixa de renda do trabalhador e do servidor.
> Equipe econômica detalhe proposta na nova Previdência
Pela tabela, para quem ganha R$ 998,01 até R$ 2.000,00, a alíquota efetiva vai variar de 7,5% a 8,25%; de R$ 2000,01 a R$ 3000,00, a alíquota será de 8,25% a 9,5%; de R$ 3000,01 a R$ 5839,45 de 9,5% a 11,68%.
Para os servidores públicos, haverá faixas adicionais de alíquotas. De R$ 5.839,46 até R$ 10.000,00, a alíquota efetiva será 11,68 até 12,86%; de R$ 10,000,01 a R$ 20.000, a alíquota sobe de 12,86% a 14,68%; de R$ 20.000,01 a R$ 39.000,00, as alíquotas de 14,68% a 16,79% e acima de R$ 39.000, a alíquota será superior a 16,79% ( máximo de 22%). A alíquota dos servidores é de 11%.
As faixas salariais serão corrigidas pela inflação, segundo Portela. Segundo ele, 20 milhões de brasileiros, que pagam a contribuição até um salário mínimo, terão alíquota reduzida de 8% (como é hoje) para 7,5%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados