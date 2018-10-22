Alimentos saem da roça direto para as mãos do consumidor

Thierry e Bárbara consomem alimentos produzidos por comunidade do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Priorizar alimentos saudáveis, conhecer a procedência dos produtos e ainda fazer escolhas que tenham impacto social. Esse é o perfil dos consumidores conscientes, grupo que vem crescendo no Estado e está abrindo espaço para uma iniciativa que aproxima moradores das cidades dos produtores rurais

A chamada Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) já é um modelo conhecido em outros Estados, mas no Espírito Santo começou a funcionar há cerca de um mês.

A CSA funciona como um mercado direto entre as pessoas que querem se alimentar bem e as que estão preocupadas em produzir de forma sustentável. A ação fortalece os laços entre o campo e a cidade, fazendo dos consumidores coagricultores, explica o produtor e membro de planejamento da equipe CSA-ES, João Batista Guimarães.

Para participar do projeto, é preciso se cadastrar no site da CSA, pagar taxa de entrada de R$ 180 e mensalidades de R$ 145. Toda semana é entregue, nos pontos de encontro, em Vitória e em São Mateus , uma cesta com os produtos típicos da época, além de outras guloseimas, como bolo e tapioca.

Nessa cesta temos pelo menos dois tipos de frutas e cereais, folhas, grãos, farinha e tubérculos. Mas, ela também pode vir com ovos e outros produtos produzidos pela comunidade, elenca João.

Outro ponto que ele destaca, é o fato de a cesta ser composta por alimentos sazonais. O produtor enfrenta a escassez de produtos e a seca. Queremos passar essa realidade para nossos colaboradores, mostrar os efeitos do tempo, como ele funciona, explica o agricultor.

QUILOMBOS

Em Vitória e em São Mateus , municípios onde há o projeto, os alimentos vêm de produtores da comunidade de Angelim, no Sapê do Norte, região Norte do Espírito Santo.

O projeto começou no Estado colaborando com um grupo de quilombolas, porque eles se identificaram com a proposta e viram que temos uma forma de fortalecer a economia e agricultura deles, conta João.

A possibilidade de ajudar os agricultores e ainda ter acesso a produtos de qualidade motivou o nutricionista Thierry Lemos, 31 anos, e sua esposa, a bancária Bárbara Roncetti, 34 anos, a participarem do projeto. Vi na iniciativa a garantia de que estou consumindo alimentos mais saudáveis, além de poder ajudar as famílias do nosso Estado, afirma o nutricionista.

O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos ajuda os agricultores a iniciarem e a manterem suas produções, investido em melhoria da lavoura, compra de equipamentos, sementes e mudas, e garante, até mesmo, condições básicas a essas famílias, que, em sua maioria, vive em condições precárias.

Atualmente o projeto no Estado conta com 36 coagricultores que ajudam seis produtores. A expectativa é que, até 2019, três comunidades sejam beneficiadas com a colaboração de cerca de 150 pessoas.

SAIBA MAIS

Cesta de alimentos

O que tem na cesta?

Pelo menos dois tipos de frutas e cereais, folhas, grãos, farinha e tubérculos, mas também pode conter ovos e outros produtos caseiros.

De onde vem o alimento?

A produção é feita por agricultores da comunidade de Sapê do Norte, Norte do Estado.

Como participar?

Para participar, é preciso se cadastrar no site ( https://www.csabrasil.org/csa/ ).

Quantas vezes receberei a cesta?

A cesta pode ser retirada semanalmente no ponto de encontro combinado.

Quanto custa?

Para ter direito a cota é preciso pagar uma taxa de adesão de R$ 180 e depois taxas mensais de R$ 145.

O que é feito com o dinheiro?