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Brasília

AGU diz que greve de petroleiros é 'abusiva' e 'tem cunho ideológico'

Órgão também pediu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma elevação do valor da multa a ser aplicada ao sindicato de R$ 500 mil para R$ 5 milhões por dia

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 18:42
Grace Mendonça Crédito: Divulgação | AGU
A ministra-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, reiterou em entrevista que a greve dos petroleiros é "abusiva" e "tem cunho político ideológico", mas que a Petrobrás "já dialoga" com os trabalhadores, embora esteja em vigor um acordo com a categoria válido até 31 de agosto de 2019.
"Isso caracteriza a abusividade desse movimento, que não respeitou requisitos da lei de greve para tentar legitimar a mobilização", declarou. A ministra advertiu ainda que o governo "está preparado para inibir qualquer mobilização de qualquer coisa que possa causar ainda mais prejuízo à população."
Na entrevista, a ministra Grace anunciou que, em novo recurso, a AGU pediu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma elevação do valor da multa a ser aplicada ao sindicato dos petroleiros de R$ 500 mil por dia para R$ 5 milhões por dia.
Na petição inicial apresentada ao TST, na qual pediu também o reconhecimento da ilegalidade da greve, a AGU pediu que a multa diária fosse de R$ 10 milhões. O tribunal concordou com multa de apenas R$ 500 mil por dia e a AGU recorreu pedindo que ela seja dez vezes maior.
"Pedimos majoração do valor das multas porque já tem ordem judicial em que se reconhece abusividade da greve e impõe que todo o movimento não pode promover desordem social e os órgãos de Estado trabalharão para inibir ação de violência pelos petroleiros", declarou Grace Mendonça.
De acordo com a ministra da AGU, toda a negociação com a categoria está a cargo da Petrobrás, embora a atuação seja em conjunto com o resto do governo. Para ela, a diretoria da estatal já está em diálogo com os petroleiros e o governo "vai dar suporte".

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