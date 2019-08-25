Agro capixaba pode sofrer com os impactos da crise na Amazônia

Zona rural do Amazonas em chamas: queimadas colocam em risco o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul Crédito: EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O avanço das queimadas na Floresta Amazônica colocaram a credibilidade do agronegócio brasileiro em xeque e os impactos podem chegar ao Espírito santo, mesmo que o Estado esteja a cerca de 4 mil quilômetros de um dos maiores organismos vivo do planeta.

O risco de embargo pela União Europeia às exportações agrícolas e agropecuárias se tornou real. Isso porque a imagem brasileira está manchada no exterior.

Por ano, R$ 1,15 bilhão em produtos como carne de boi e de frango, café, além de outros alimentos vegetais e animais, são vendidos por produtores do Estado a clientes da Europa.

O mestre em Planejamento e Desenvolvimento e coordenador do curso de Gestão do Agronegócio da UVV, Wallace Millis, diz que assuntos ambientais e produtivo estão muito ligados. “Se a União Europeia não comprar mais do Brasil, as perdas são generalizadas”, destaca.

Segundo ele, o grande problema é que o governo tem mostrado falta de coordenação. “O comportamento revela um conjunto de improvisos e no mercado internacional não existe movimento pendular. Se você tomar um posicionamento que desfaz os mercados, não tem como voltar atrás com facilidade”, diz, ao destacar o perigo da União Europeia romper o acordo de livre comércio com o Mercosul que demorou 20 anos para ser fechado.

“Para você conquistar o mercado são décadas de negociações, relacionamentos. Para levar o agro para o mercado internacional, envolve um grande esforço, mas para perder pode ser num estalar de dedos. Havíamos flertado com isso por conta da posição Pró-Israel. Só que os árabes são mais pragmáticos, focados no lucro. Já os europeus não são assim. O prazo para recuperar esse relacionamento pode demorar séculos.”

A situação é preocupante, diz o sócio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres. “Agora que o Brasil, depois de anos, conseguiu conquistar o mundo e o mercado externo, a situação é de apreensão”, avalia o consultor. “Isso pode afetar as exportações do agronegócio brasileiro, sim”, confirma.

“Eventuais suspensões de compras dos produtos brasileiros podem vir dos países e blocos econômicos de maior poder aquisitivo, sobretudo a Europa, continua Torres, não tanto pela motivação das minorias ambientalistas, que seria apenas um pretexto”, observa.

“A questão é de concorrência, mesmo”, diz ele, acrescentando que é “praticamente impossível” a Europa, que se situa em região de clima temperado, concorrer com commodities, em termos de preço, produzidas em clima tropical como no Brasil.

“A produção de boi a pasto e de grãos, com o nível de insolação que a gente tem aqui, é difícil de bater em termos de custos de produção”, diz Torres. “Por isso acredito que, sob o argumento conservacionista, a Europa pode, sim, suspender as compras, embora o real motivo seja a extrema competitividade do Brasil, pura questão econômica.”