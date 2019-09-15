Agricultura: Brasil autoriza importação de uva e alho do Egito

"Durante muitos anos ficamos fechados, o Brasil agora tem pressa por essa abertura de mercado", disse a ministra em nota distribuída por sua assessoria. Já o ministro egípcio disse que seu país tem a intenção de aumentar as importações de produtos agropecuários brasileiros, bem como incrementar a parceria na área de pesquisa. Os dois países estão revisando protocolo de parceria entre a Embrapa e o Centro de Pesquisas do Egito.