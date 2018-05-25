Aeroporto de Vitória fica sem combustível, diz Infraero

Fachada do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

greve dos caminhoneiros, não foi possível fazer o reabastecimento do querosene usado nos aviões. Pelo menos outros 10 aeroportos brasileiros também estão sendo afetados com a falta de combustíveis. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, na tarde desta sexta-feira (25), que não há mais reserva de combustível para abastecer as aeronaves no Aeroporto de Vitória. Devido à, não foi possível fazer o reabastecimento do querosene usado nos aviões. Pelo menos outros 10 aeroportos brasileiros também estão sendo afetados com a falta de combustíveis.

Veja abaixo o que fazer caso tenha voo agendado para esta sexta-feira ou para o fim de semana

Segundo a lista da Infraero, até às 13 horas desta sexta-feira, além do terminal da Capital capixaba, os aeroportos de Brasília (DF), Carajás (PA), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Palmas (TO), Recife (PE), São José dos Campos (SP) e Uberlândia (MG) não tinham mais combustível para reabastecer as aeronaves.

De acordo com a assessoria da Infraero no Espírito Santo, o Aeroporto de Vitória está funcionando para pousos e decolagens de aeronaves que já haviam sido abastecidas.

COMPANHIAS AÉREAS

O Gazeta Online entrou em contato com as companhias aéreas que atuam no Aeroporto de Vitória para saber quais são as orientações para os clientes.

AZUL

A Azul informou que está atualizando todas as informações sobre a crise de abastecimento de combustível nos aeroportos por meio de uma pagina que pode ser acessada clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira, a Azul já havia informado o cancelamento do voo AD4229, de Vitória a Belo Horizonte, e do voo AD5720, de Belo Horizonte para Vitória.

A companhia disponibiliza para os clientes impactados pela greve o cancelamento ou a remarcação do bilhete para voar até o dia 31 de maio. As alterações devem ser realizadas pela central de atendimento da Azul, nos telefones 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-887-1118 (demais localidades).

LATAM

A Latam informou que dois voos foram cancelados nesta sexta-feira no Aeroporto de Vitória: o voo LA4773, de Belo Horizonte a Vitória, e o voo LA4699, de Vitória a Belo Horizonte.

A companhia disse que os clientes dos voos cancelados "estão recebendo toda a assistência necessária". Os demais passageiros podem verificar e confirmar a situação de seus voos na página que pode ser acessada clicando aqui

GOL

Não houve cancelamento de voos. A empresa afirma que "segue trabalhando a fim de minimizar impactos aos seus clientes, aplicando medidas de contingência em toda sua operação".

Segundo a companhia, os passageiros que foram impactados por possíveis cancelamentos poderão procurar a GOL para remarcar suas viagens. Não serão cobradas taxas para estes casos.

Também é possível solicitar reembolso ou crédito integral das passagens pelos canais de atendimento da empresa: site , aplicativo ou pelo telefone da central de atendimento (0300 115 2121 e 0800 704 0465).

A GOL reiterou que está "trabalhando para manter sua operação dentro da normalidade".

AVIANCA

A Avianca Brasil informou que "permanece avaliando de perto a situação relacionada ao abastecimento de combustível em cada um dos aeroportos em que atua e que, infelizmente, precisou realizar alguns cancelamentos". A empresa, no entanto, não disse quantos voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória.

A companhia orientou a seus clientes com voos programados para esta sexta-feira e para os próximos dias que acompanhem possíveis atualizações pelo site da empresa que pode ser acessado clicando aqui

Além disso, a Avianca Brasil também informou que clientes impactados pela greve podem entrar em contato pelo número 4004-4040 para remarcar passagens para novos voos até o dia 5 de junho. Não serão cobradas taxas para estes clientes.