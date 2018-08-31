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1º de outubro

Acordo entre Brasil e EUA de aposentadoria entra em vigor em outubro

Brasileiro que mora nos EUA somará tempo de contribuição nos dois países para se aposentar

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 19:24
Os presidentes dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e do Brasil, Michel Temer Crédito: Beto Barata/PR
Em 1º de outubro deste ano, entrará em vigor um acordo previdenciário entre Brasil e Estados Unidos, que permitirá a 1,3 milhão de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e a 35 mil americanos que residem no Brasil somar os tempos de contribuição nos dois países para requerer aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Detalhes técnicos sobre o acordo foram apresentados ao Conselho Nacional de Previdência (CNP) nesta quinta-feira (30) em Brasília.
Neste caso específico, não será possível a soma dos períodos de recolhimento para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Neste caso, só poderão ser utilizados os períodos de contribuição brasileiros.
Em geral, a aposentadoria concedida a pessoas que foram morar fora do Brasil depois de longa contribuição aqui são pagos proporcionalmente ao tempo trabalhado em cada país (pro-rata), devendo a instituição competente analisar o direito do segurado conforme sua própria legislação. Assim, cada país somente utiliza o tempo contribuído no outro para permitir que o segurado adquira o direito ao benefício, não havendo nenhuma compensação financeira entre as partes.
Cada país calcula o valor da aposentadoria com base na legislação vigente e no período em que o segurado contribuiu para a Previdência deste país. O INSS se encarrega de transferir o benefício brasileiro de pessoas residentes em países acordantes diretamente para uma conta-corrente indicada pelo segurado.
A maneira específica que o outro país paga sua parte depende da legislação própria, mas os acordos geralmente preveem a transferência direta para o segurado. O INSS não realiza transferências para países sem Acordo Internacional de Previdência Social.
Hoje, os Estados Unidos são o país com o maior concentração de brasileiros expatriados no mundo. Apesar da crescente emigração de brasileiros, os beneficiários de acordos internacionais ainda representam uma pequena parcela dos mais de 30 milhões de benefícios pagos pelo INSS.
Em julho deste ano, foram pagos em torno de 17 mil benefícios a residentes em países acordantes, com um valor total de, aproximadamente, R$ 23 milhões.

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