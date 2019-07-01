Empreendedorismo

8 tipos de negócios que lucram mais no inverno do Espírito Santo

Dentre os negócios aquecidos estão as lavanderias, centros de depilação, cafeterias e docerias

Publicado em 1 de julho de 2019 às 12:23 - Atualizado há 6 anos

Lavanderias, cafeterias e docerias estão entre os segmentos que têm aumento no faturamento durante o inverno Crédito: Ramon Ramos

O capixaba pode mesmo se sentir privilegiado: o verão acaba, mas a festa continua nas montanhas, bem pertinho da Capital. Santa Teresa, Domingos Martins, Pedra Azul, região do Caparaó e tantos outros pontos para curtir um frio gostoso, com fogueira ou lareira. Melhor ainda com um chocolate quente para acompanhar, um edredom quentinho e um filme na televisão em boa companhia.

E quem também fica aquecido com essa mordomia toda é o mercado das lavanderias, cafeterias e do turismo. Nesse sentido, o faturamento de alguns segmentos chega a alavancar as vendas em até 25%, segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espirito Santo (Sebrae), mas, em alguns casos, o percentual pode ser ainda maior.

De acordo com Samira Norbim, proprietária de uma cafeteria e doceria de Itaparica, em Vila Velha, o aumento no faturamento é nítido. "Posso falar em acréscimo de 30% na procura e nas vendas. Os clientes vêm ávidos por bebidas quentes para se aquecerem, em especial querendo capuccino e chocolate. E é nessa época que se preocupam menos com dieta. O que sai mais aqui é o Capuccino Colher de Pau, que vem com marshmallow tostado", revelou.

Da mesma forma, as proprietárias de uma cafeteria e restaurante na Enseada do Suá, em Vitória, garantem 25% de aumento nas vendas. "O frio chega e aumenta muito a venda de doces, lanches à tarde e os clientes deixam as saladas de lado, preferindo comidas como feijão tropeiro, costela de porco, canjiquinha e bacalhau”, contou Renata Rosa.

No frio, uma massa também é muito bem vinda. Para Marcondes Junior, dono de um restaurante de Maruípe, a clientela aumenta consideravelmente no inverno. "Massas como nhoque, espaguete e talharim, acompanhadas de carnes ou frutos do mar são muito procuradas nessa época porque são produtos servidos bem quentinhos, que acompanham muito bem com vinho, que tem tudo a ver com inverno", contou.

PLANEJAMENTO

Apesar do número animador, a analista da instituição, Jéssika Tristão, alerta para a necessidade de planejamento, de modo a minimizar fatores de risco ao decidir empreender. Assim, os empreendedores devem conhecer a procura, modo de atuação, público-alvo a que se destina, se há concorrência e quais seriam os diferenciais a serem apresentados. "A partir dessas respostas torna-se necessário estudar a previsão de lucro para avaliar a viabilidade econômica e financeira do negócio”, afirmou.

NEGÓCIOS AQUECIDOS NO INVERNO

1. Lavanderia

Com o frio, é natural que as pessoas tirem do armário cobertores e roupas mais pesadas que passaram o ano todo guardados. Aliado a isso, o fato de que as roupas demoram consideravelmente mais para secar com as temperaturas mais baixas. Por essas razões, as lavanderias costumam aumentar o faturamento na estação.

2. Depilação de estética

Parte dos procedimentos oferecidos em clínicas de estética utilizam produtos reativos à exposição excessiva ao sol, como peeling e laser e, por isso, são mais procurados no inverno.

3. Cafeteria

A bebida mais adorada pelos brasileiros é ainda mais consumida no inverno. Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), entre o outono e inverno, o consumo da bebida cresce cerca de 30% no país. Isso porque o café tem a capacidade de nos aquecer e tornar o ambiente frio mais prazeroso.

4. Chocolateria

Quando o clima esfria, logo sentimos a necessidade de ingerir alimentos calóricos como chocolate, que é rico em gordura e possui propriedades que estimulam a sensação de prazer no cérebro.

5. Caldos, sopas e massas

Sopas, caldos e massas também apresentam destaque nas vendas durante o inverno, justamente por serem fontes de energia, servidas quentes, que mantêm as pessoas alimentadas e aquecidas.

6. Adega de vinho

Degustação de vinho Crédito: Reprodução/vinumday

O consumo de vinho praticamente dobra durante as estações mais frias do ano. No caso de um estabelecimento especializado no comércio da bebida na Praia do Canto, em Vitória, o aumento perceptível chega a 20%. "Em geral há um aumento na procura dos vinhos tintos, em diversas uvas. Em geral os portugueses e os chilenos são os com maior saída. Os chilenos por conta do custo-benefício e dos portugueses tem muita coisa bacana chegando, tá crescendo muito, com saída de tintos, brancos e verdes", explicou.

7. Turismo

Com as férias de Julho, o inverno traz muitas oportunidades para o segmento turístico, com aumento da procura por destinos mais frios, como a serra capixaba. Ao empreender no segmento, foque em atrativos que se tornem ainda mais interessantes em baixa temperatura.

De acordo com Paulo Talin, proprietário de agência de turismo no estado, o turismo das montanhas está mesmo em alta. "No inverno as pessoas procuram muito destinos como Santa Teresa e Marechal Floriano. Elas querem as festas do interior e aproveitar o frio nas temperaturas mais baixas possíveis", disse.

8. Doceria

As docerias são repletas de deliciosas tortas, bolos e sobremesas que satisfazem o paladar e suprem as energias necessárias no inverno.

