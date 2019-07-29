Home
8 em cada 10 consumidores vão dar roupa de presente no Dia dos Pais

O gasto médio deve ser de R$ 146

Agência Folha Press

Publicado em 29 de julho de 2019 às 17:27

 - Atualizado há 6 anos

Vestuário será a aposta de presente para o Dia dos Pais Crédito: Pixabay

A maioria dos consumidores brasileiros (63%) pretende dar presente de Dia dos Pais, no próximo dia 11 de agosto, segundo a consultoria Iemi, que realiza pesquisas setoriais. O gasto médio deve ser de R$ 146.

A maior parta (81%) dos que vão às compras devem optar por itens de vestuário. Camisetas (20%), calças jeans (19%) e camisas polo (13%) são os mais mencionados pelos filhos.

Cerca de 36% dos consumidores afirmam que pretendem gastar mais de R$ 200 por compra. Seis em cada dez brasileiros que estão dispostos a dar presente na data devem fazer a compra em lojas de departamento ou de shopping, segundo a Iemi.

