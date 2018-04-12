75% dos contribuintes ainda não entregaram declaração do IR no ES

Receita: declaração deste ano exige mais documentos Crédito: Divulgação

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018 termina no próximo dia 30 de abril. Apesar da proximidade da data, até o último dia 5, 75% dos contribuintes no Espírito Santo ainda precisavam prestar contas à Receita Federal. O percentual equivale a 156.911 documentos de um universo de 627 mil aguardados para este ano no Estado.

Especialistas alertam, no entanto, que por causa dos novos dados solicitados na declaração, deixar para última hora pode dificultar o preenchimento de todas as informações.

No Brasil, os índices são semelhantes. Até o último dia 9, a Receita havia recebido apenas 31,5% das 28,8 milhões declarações aguardadas. Percebemos que este ano o ritmo está mais lento e que o contribuinte não está muito preocupado com o prazo. Mas quem está obrigado a entregar e não respeitar a data, estará sujeito à multa, que vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, alerta o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Mario Elmir Berti.

Segundo a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES), Dolores Zamperlini, além de respeitar o prazo, é preciso redobrar a atenção no preenchimento. A cada ano, a Receita Federal cerca mais as informações inverídicas que o declarante pode tentar usar, como colocar dependentes que não existem ou não podem ser utilizados. A intenção é combater a falsidade documental, explica.

Por isso, este ano, é preciso informar o CPF de todos os dependentes com 8 anos completos até 31 de dezembro de 2017. Sem o número do documento, o programa da DIRPF não aceita a inclusão, completa Dolores.