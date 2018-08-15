700 mil trabalhadores no Espírito Santo vão receber lucro do FGTS

O valor que cada um irá receber depende do saldo existente no extrato do FGTS Crédito: Arquivo

O valor se refere à metade do lucro do FGTS em 2017, que foi de R$ 12,46 bilhões. Por lei, metade do valor deve ser dividido entre todos os trabalhadores. No ano passado, o FGTS distribuiu R$ 7,2 bilhões em lucro.

Não há uma estimativa de quanto do lucro que será dividido será creditado nas contas dos trabalhadores capixabas. Em média, no Brasil, o lucro representará R$ 38 por conta, que são 258 milhões de contas ativas em todo país. No entanto, o valor que cada um irá receber depende do saldo existente no extrato do FGTS.

Os recursos, porém, não poderão ser sacados. Apesar da distribuição, o resgate só poderá ser feito nas condições já existentes para o saque, como demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de casa própria ou pagamento de financiamento habitacional.

QUANTO CADA UM RECEBE?

O trabalhador que tinha saldo positivo em conta ativa do FGTS em 31 de dezembro de 2017 terá direito a receber 1,72% do valor que tinha na época. Isso significa que o trabalhador receberá R$ 17,20 para cada R$ 1 mil de saldo do FGTS.

Como os valores em cada conta variam, o governo recomenda que o trabalhador verifique os valores a que têm direito no site da Caixa ou no aplicativo do FGTS, a partir de 31 de agosto.

Quem sacou os recursos da conta do FGTS antes do dia 31 de dezembro de 2017 não terá direito ao lucro de 2017, nem mesmo proporcional ao tempo em que a conta ficou ativa e com saldo positivo.

Já quem sacou o saldo do FGTS em 2018 tem direito à divisão dos lucros de 2017 e poderá, inclusive, sacar o valor.



