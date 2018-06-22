7 dicas de como investir e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores

Luiz Fernando Roxo Crédito: Vitor Jubini

"Investir na Bolsa de Valores não é coisa só para rico". Essa é a avaliação do economista e sócio fundador da Zen Economics, Luiz Fernando Roxo. Ele acredita que qualquer pessoa com algum recurso disponível pode aplicar e entrar no mercado financeiro. Algumas ações podem ser compradas com poucos reais, basta pesquisar.

Em bate-papo com o Gazeta Online, Roxo respondeu como investir e ganhar dinheiro na Bolsa de forma prática. "Qualquer um pode fazer, mas é algo complexo, então é preciso entender aonde está se metendo e quais os riscos envolvidos", ressalta.

Entre as principais dicas, ele afirma que é preciso fugir dos extremos. Isto é, não 'apostar' tudo em ações de alto risco, mas também não ficar apenas nos investimentos conservadores. "Em um você pode perder tudo. No outro você fica desestimulado porque o retorno demora a vir. O ideal é saber partilhar isso".

A teoria que Roxo defende se relaciona diretamente com o mercado financeiro. Para ele, uma pessoa 'antifrágil' é aquela que cresce em qualquer situação, sobretudo as de adversidade. "As pessoas precisam de estresse e de caos, e a Bolsa é assim. Os investimentos, assim como a gente, precisam de um zigue-zague, mas é preciso descobrir como se beneficiar no caos. É aquele velho conselho de avó: 'O que não te mata te fortalece'", comenta.

AS DICAS