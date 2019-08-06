Publicado em 6 de agosto de 2019 às 15:29
- Atualizado há 6 anos
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vão ter direito à antecipação da primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos serão realizados agora em agosto para todos os segurados. No Espírito Santo, 566 mil pessoas serão beneficiadas com a medida que deve injetar mais de R$ 310 milhões na economia capixaba neste mês.
O adiantamento será permanente a partir deste ano, segundo Medida Provisória (MP) assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar de já ocorrer há algum tempo, o pagamento antes do prazo legal precisava ser confirmado anualmente pelo governo.
Além dos aposentados e pensionistas, têm direito à antecipação todos os segurados com benefícios administrados pelo INSS, como auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.
Somente na Grande Vitória, serão 227 mil pessoas contempladas. Juntas vão receber R$ 145,83 milhões. Confira a quantidade de beneficiários por município.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o