530 mil no ES têm de declarar Imposto de Renda; tire suas dúvidas

A partir desta quinta-feira (7), cerca de 530 mil capixabas já podem fazer a declaração do Imposto de Renda. O prazo para prestar as contas com o Leão vai até o dia 30 de abril.

A coordenadora de impostos IOB da Sage Brasil, Andrea Nicolini, destacou que quem quiser receber a restituição logo nos primeiros lotes já deve estar com os documentos em mãos para fazer a declaração o quanto antes. Mas ela lembra que são poucos os que optam por fazer a entrega do documento logo no início do prazo.

A maioria prefere deixar para declarar um pouco mais para a frente. Então, é importante começar a organizar os documentos e tirar as dúvidas. O contribuinte pode demorar um pouco para conseguir informações bancárias, por exemplo, então, é a hora de se organizar, orientou Andrea.

Ela alertou, no entanto, para a importância de não deixar para fazer a declaração na última hora. É muito arriscado deixar tudo para o final e ver, no último dia, que está faltando algum documento ou que alguma informação está incompleta. Mesmo quem não quiser fazer a declaração nos primeiros dias tem que aproveitar para deixar a documentação pronta, explicou.

Uma dica que Andrea deixa para os contribuintes que vão fazer a declaração do Imposto de Renda 2019 é que se faça uma revisão da vida financeira no último ano. A gente não fica anotando o que compra e o que vende o tempo todo. Por isso, é importante fazer uma reflexão, lembrar quais foram as principais despesas e destacar as receitas para que, no fim da declaração, o contribuinte não tenha nenhum problema com o Fisco.

ESPAÇO

Para esclarecer as diversas dúvidas, que são comuns neste período, o Gazeta Online em parceria com a consultoria Sage Brasil vai ter um espaço para responder às questões enviadas pelos internautas.

Conforme Andrea Nicolini, é muito comum os contribuintes terem dúvidas sobre como fazer a declaração quando se tem dependentes  justamente um dos pontos em que houve mudança este ano.

Este ano, a Receita está obrigando a inclusão do CPF de todos os dependentes. As crianças que nasceram mais recentemente já possuem o CPF na certidão de nascimento. Já para as que não possuem esse documento, os pais deverão providenciar para fazer a declaração, alertou. Até o ano passado, a obrigatoriedade era só para crianças acima de 8 anos.

Outro ponto importante são as movimentações financeiras. Tem algum patrimônio em nome do dependente? Tem conta em banco? Quais os valores das movimentações? Tudo isso precisa estar presente na declaração, acrescenta a representante da Sage Brasil.

Gazeta Online. Envie suas dúvidas sobre o IR 2019 para o e-mail [email protected] . Em parceria com a Sage, as perguntas serão respondidas aqui no

TIRE SUAS DÚVIDAS





QUEM É OBRIGADO A DECLARAR

Rendimentos

Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2018 (salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo);

Tributáveis

Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista ou rendimento de poupança);

Ganhos

Teve ganho com a venda de bens (casa e carro por exemplo);

Bolsa

Comprou ou vendeu ações na Bolsa;

Bens

Era dono de bens de mais de R$ 300 mil;

Rural

Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural (agricultura, por exemplo) ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2018 ou nos próximos anos;

Morador do Brasil

Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2018 e ficou aqui até 31 de dezembro;

Imóveis

Vendeu um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias, usando a isenção de IR no momento da venda.

DEDUÇÕES PARA DIMINUIR O IR 2019

Gastos

Quem tem dependentes, gastou com saúde, paga escola ou possui empregados domésticos pode reduzir o imposto a pagar. Só o limite para abater o INSS recolhido de empregado doméstico sofreu aumento, de R$ 1.171,84 no ano passado para R$ 1.200,32 neste ano. Veja os descontos:

Dedução por dependente: R$ 2.275,08.

Despesas com educação por dependente ou com educação própria: R$ 3.561,50.

Desconto com empregado doméstico (limitado a um empregado por declaração): R$ 1.200,32.

Despesas com saúde: Não há limite.

DECLARAÇÃO COMPLETA OU SIMPLIFICADA

Simplificada

O contribuinte pode optar pelo modelo completo ou o simplificado para enviar sua declaração. O simplificado é a melhor opção para quem tem poucas despesas para deduzir. Utiliza um desconto padrão de 20% sobre o total de rendimentos tributáveis recebidos ao longo de 2018, limitado a R$ 16.754,34.

Completa

É mais indicado para quem possui dependentes e tem muitas despesas para deduzir. É preciso detalhar todos os gastos, além de guardar os comprovantes por, no mínimo, cinco anos. Caso a soma total das deduções não exceder R$ 16.754,34, o programa do IR fará a migração automática para o modelo simplificado.

DÚVIDAS

A Sage listou os principais documentos para a declaração do IR 2019:

- Cópia da declaração do IR de 2018 impressa, arquivada na memória do computador, gravada em CD ou em pen drive;

- Título de Eleitor para o contribuinte que for declarar pela primeira vez;

- Informes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras (no caso de assalariados, autônomos);

- Informe de rendimentos do INSS (se recebe benefícios previdenciários) ou de entidades de previdência privada;

- Informes de rendimentos financeiros fornecidos por bancos;

- Informes de pagamento de contribuições a entidades de previdência privada. É preciso nome e CNPJ da entidade;

- Recibos/carnês de pagamento de despesas escolares dos dependentes ou do próprio contribuinte. É preciso nome e CNPJ dos estabelecimentos de ensino;

- Recibos de aluguéis pagos/recebidos em 2018;

- Nome e CPF dos beneficiários de despesas com saúde, médicos, dentistas e psicólogos;

- Nome e CPF dos dependentes;

- Nome e CPF de ex-cônjuges e de filhos para comprovar pensão alimentícia;

- Documento de compra e/ou venda de veículos em 2018, além de marca, modelo, placa e nome e CPF/CNPJ do comprador ou do vendedor;

- Documentos sobre rescisões trabalhistas, com valores individualizados de salários, férias, 13º salário, FGTS, entre outros.

É possível retificar o Imposto de Renda?

Correção

Em caso de erros ou falta de informações, a declaração poderá ser retificada dentro do próprio programa gerador da Receita. A correção pode ser feita a qualquer momento durante o prazo de entrega e até os cinco anos seguintes.

Qual a multa de atraso na entrega do IR?

Quanto pagar?

O contribuinte que perder o prazo estará sujeito à multa de 1% sobre o valor total do imposto devido. A cobrança mínima pelo atraso foi fixada em R$ 165,74 e poderá atingir o valor máximo de até 20% do valor do imposto devido.

CPF

Dependentes