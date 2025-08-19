Economia (BR)

5 sinais de que uma empresa tem boa governança

Especialista explica a importância de escolher empresas de confiança para proteger seus investimentos, decisões de consumo e direitos como cidadão

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:26

Uma boa governança garante credibilidade institucional e impulsiona ações que conciliam crescimento empresarial e sustentabilidade Crédito: Imagem: Lomb | Shutterstock

Você pode não perceber, mas a qualidade da governança das empresas impacta diretamente seu dia a dia. Como investidor, define se seus recursos estão seguros e se terão retorno consistente. Como consumidor, influencia se você receberá produtos de qualidade e atendimento ético. Como cidadão, determina se as empresas contribuem para um ambiente de negócios mais justo e sustentável em sua comunidade.

De acordo com o Sebrae, empresas que adotam práticas de governança corporativa conquistam importante diferencial competitivo, já que consumidores demonstram preferência por marcas comprometidas com transparência e anticorrupção, inclusive pagando mais por produtos que respeitam essas práticas. Práticas de governança também facilitam a gestão de conflitos internos e aumentam a atratividade para investidores.

Não por acaso, a governança é o “G” da famosa sigla ESG (Environmental, Social and Governance), que se tornou critério fundamental para investimentos responsáveis ao redor do mundo — evidenciando que boas práticas de gestão são tão importantes quanto cuidados ambientais e sociais.

Segundo Glenda Negreiros, do Grupo Brasfort, especialista em governança que vem implementando essas práticas em empresas familiares, essa disciplina vai muito além de documentos e relatórios. “Para mim, governança é como acender a luz: tudo fica claro. Quando as decisões são tomadas com ética, disciplina e cuidado, todos confiam e crescem juntos”, afirma a executiva.

O que é governança corporativa na prática?

Na prática, boa governança corporativa representa o conjunto de princípios, regras, estruturas e processos que definem como uma organização é dirigida, monitorada e incentivada. O objetivo é gerar valor sustentável não apenas para sócios, mas para toda a sociedade, equilibrando interesses de acionistas, gestores, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.

A seguir, confira 5 sinais claros que indicam quando uma empresa adota boas práticas de governança e entenda por que isso deve importar para você!

1. Estrutura organizacional com papéis e responsabilidades definidos

Uma empresa bem governada possui instâncias de decisão claramente estabelecidas, com conselhos, comitês e gestão executiva operando com funções específicas e agendas consistentes. Isso inclui Conselho de Administração atuante com membros independentes, Conselho Fiscal com autonomia para fiscalizar atos da gestão e, quando necessário, comitês especializados em auditoria, riscos e sustentabilidade .

“Sinal de governança não é um documento bonito: é quando a regra vira hábito, e o hábito melhora a vida de clientes, equipes e parceiros”, destaca Glenda Negreiros. Em sua experiência com empresas familiares, ela observa que a implementação de estruturas como conselhos de família e acordos claros traz mais segurança para as decisões estratégicas.

O que observar: existência de conselho de administração com reuniões regulares, presença de conselheiros independentes, comitês especializados funcionando ativamente e organograma claro com responsabilidades definidas.

2. Transparência e prestação de contas consistentes

Empresas com boa governança vão além das exigências legais na divulgação de informações. Elas compartilham dados claros, verídicos e tempestivos sobre desempenho financeiro, indicadores de qualidade, metas ESG e resultados de auditorias. A transparência se manifesta em relatórios periódicos acessíveis e comunicação regular com investidores, clientes e parceiros.

“Uma boa governança é visível. Quem tem mostra. E quem mostra fortalece a confiança”, afirma Glenda Negreiros. Em processos de modernização empresarial, ela explica que a implementação de indicadores mensuráveis e auditorias regulares permite não apenas medir resultados , mas também corrigir rotas quando necessário.

Como verificar: relatórios financeiros e não financeiros publicados regularmente, indicadores de sustentabilidade divulgados, presença de auditoria independente e comunicação clara com investidores e clientes.

3. Compliance vivo e cultura ética operacional

Mais do que ter um Código de Ética bem escrito, empresas com boa governança tornam a integridade parte da cultura organizacional. Isso se manifesta por meio de políticas anticorrupção aplicadas na prática, canais de denúncia com confidencialidade e proteção contra retaliações e coerência entre discurso e prática em todas as decisões.

O professor Christian Karl de Lamboy, especialista em governança corporativa, destaca que a integridade deve ser um princípio central: “a cultura ética, a coerência entre discurso e prática e a lealdade aos investidores, clientes e colaboradores são elementos que reduzem significativamente os riscos de fraudes e conflitos de interesse”.

Sinais práticos: código de conduta público e acessível, canal de denúncias funcionando com proteção aos denunciantes, políticas de prevenção a conflitos de interesse e histórico limpo em relação a escândalos.

A implementação de tecnologia e processos padronizados ajuda a manter qualidade operacional mesmo com o crescimento Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

4. Gestão de riscos estruturada e integrada

Empresas bem governadas possuem mapeamento claro dos riscos do negócio e planos de mitigação estabelecidos. Isso inclui definição do “apetite de risco” da organização, controles internos testados regularmente e protocolos para lidar com crises ou eventos inesperados.

Em empresas familiares, observa Glenda Negreiros, a implementação de tecnologia e processos padronizados ajuda a manter qualidade operacional mesmo com o crescimento. “A governança trouxe previsibilidade sem tirar a alma do negócio”, destaca.

O que procurar: políticas claras de gestão de riscos, controles internos documentados e testados, planos de continuidade de negócios e medidas de cibersegurança.

5. Compromisso real com sustentabilidade e responsabilidade social

Boa governança inclui metas ambientais e sociais integradas ao core business , não apenas como ações pontuais de marketing . Isso envolve medidas concretas para redução de impactos ambientais, respeito aos direitos humanos, inclusão e diversidade, e contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde a empresa atua.

“O futuro da governança é fazer o simples com consistência: manter dados confiáveis, regras claras, pessoas no centro e coragem para inovar sem perder nossos valores”, projeta Glenda Negreiros. Em sua visão, práticas sustentáveis integradas aos negócios são exemplos dessa abordagem que reduz desperdícios e gera impacto social positivo.

Indicadores de compromisso genuíno: metas ESG com prazos e indicadores mensuráveis, políticas de diversidade em prática, cadeia de fornecedores com critérios socioambientais e investimento no desenvolvimento das comunidades locais.

Como verificar práticas de governança nas empresas?

Para qualquer pessoa interessada em avaliar a governança de uma empresa, seja como potencial investidor, cliente ou parceiro, existem formas acessíveis de verificação:

No ambiente digital:site oficial com seção dedicada à governança, código de ética disponível, canais de comunicação ativos e presença consistente em redes profissionais;

Nos resultados divulgados:relatórios anuais auditados, indicadores de satisfação de clientes e colaboradores, metas ESG acompanhadas e certificações de qualidade reconhecidas;

Na experiência prática:cumprimento de prazos, qualidade nas entregas, respostas eficientes ao atendimento e coerência entre valores declarados e práticas observadas.

Governança também é para pequenas empresas

Empreendedores muitas vezes acreditam que governança é coisa de grande corporação, mas implementar práticas básicas desde o início pode fazer toda a diferença. “A governança não precisa ser complexa para ser efetiva. O importante é começar com o básico e ir evoluindo”, orienta o professor Christian Karl de Lamboy.

Para empresas em início de operação, algumas práticas fundamentais incluem definir missão e valores claros, documentar processos e decisões importantes, estabelecer controles financeiros básicos e criar canais simples de feedback com clientes. Essas medidas, mesmo que inicialmente informais, criam uma base sólida para o crescimento sustentável do negócio.

Por que isso importa para você?

Mesmo que você não seja empresário , as práticas de governança das organizações impactam diretamente sua vida.“Governança é compromisso com a continuidade e com a comunidade”, conclui Glenda Negreiros. “Geramos oportunidades hoje e prosperidade amanhã quando tornamos a ética operável, a qualidade mensurável e o cuidado inegociável. É assim que as empresas mantêm sua essência e se preparam para o futuro”.

Por Natalia Gómez

