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Economia (BR)

5 motivos que podem afastar os candidatos da sua empresa

Veja aspectos considerados pelos profissionais no momento de aceitar uma vaga de emprego
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 mai 2025 às 12:59

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 12:59

A chegada dos jovens ao mercado de trabalho tem transformado a percepção sobre sucesso profissional (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
A chegada dos jovens ao mercado de trabalho tem transformado a percepção sobre sucesso profissional Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Ao contrário do que se via no passado, quando o salário era o principal critério na escolha de um emprego, muitos profissionais mais jovens têm dado preferência a fatores como bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um ambiente de trabalho mais saudável. Essa mudança mostra uma nova maneira de encarar o sucesso na carreira, baseada em valores mais ligados ao propósito de vida e à realização pessoal.
Um exemplo disso é a preferência por horários flexíveis, com muitos profissionais optando por modelo híbrido ou home office . Segundo a Michael Page, consultoria de recrutamento executivo, 56,8% dos colaboradores preferem esses formatos. A Sólides, empresa de tecnologia voltada à gestão de pessoas para PMEs (Pequenas e Médias Empresas), aponta que 44% recusam vagas por salários abaixo do mercado. Além disso, 32% citam falta de transparência nas informações das empresas. Os dados foram divulgados neste ano.
Observando esses dados, Renata Freires, especialista em gestão de pessoas e CEO da RHF Talentos, franquia de RH, pontua cinco motivos que provocam o distanciamento dos candidatos de certas vagas. Da flexibilidade às novas culturas, ela destaca que “as novas gerações trazem novos ideais, e cabe às empresas se adequarem a essa realidade”. Confira!

1. Falta de flexibilidade

Segundo Renata Freires, a flexibilidade passou de diferencial a expectativa. Modelos rígidos de trabalho não conversam mais com o estilo de vida e as prioridades de boa parte dos profissionais, especialmente das novas gerações. “Empresas que ainda resistem a esses tópicos perdem talentos antes mesmo da primeira entrevista”, completa.

2. Falta de clareza nos processos

A especialista também destaca que a comunicação sobre a vaga precisa ser direta, transparente e completa. “Quando as empresas divulgam descrições das vagas e deixam de apresentar o real escopo da função, geram desconfiança e afastam candidatos qualificados”. Ela ainda reforça que a clareza atrai alinhamento.

3. Processos seletivos muito longos e confusos

Segundo Renata Freires, quanto mais complexo e demorado for o processo seletivo, maior é a chance de perder bons profissionais para empresas mais ágeis. “Etapas excessivas, falta de retorno e testes irrelevantes não apenas frustram os candidatos, mas também prejudicam a imagem da empresa como empregadora”, explica.
Não ter um plano de carreira definido na empresa pode afastar bons candidatos (Imagem: eamesBot | Shutterstock)
Não ter um plano de carreira definido na empresa pode afastar bons candidatos Crédito: Imagem: eamesBot | Shutterstock

4. Falta de perspectiva de crescimento

Conforme a especialista, os profissionais querem saber até onde podem chegar. Quando não existe plano de desenvolvimento, ou uma evolução clara de carreira, a vaga parece uma solução temporária. “A falta de visão futura também desmotiva e afasta os que buscam construir trajetória com propósito ”, comenta.

5. Cultura organizacional

Por fim, Renata Freires pontua que cultura não é o que está na parede, mas o que se vive no dia a dia. “Instituições que vendem um discurso e praticam outro perdem rapidamente a confiança dos colaboradores. Um ambiente tóxico, inflexível ou excludente hoje é percebido e rejeitado já nas primeiras interações com o candidato”, alerta. Segundo ela, a autocrítica é fundamental nesse processo, o que também permite a atualização da própria imagem diante do mercado.
Por Nicole Loureiro

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