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Economia (BR)

5 dicas para superar o medo da inteligência artificial no trabalho

Especialista explica que a tecnologia pode ser uma grande aliada nas tarefas do dia a dia

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 14:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 abr 2025 às 14:59
A Inteligência Artificial pode ser uma aliada no trabalho (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock)
A Inteligência Artificial pode ser uma aliada no trabalho Crédito: Imagem: SuPatMaN | Shutterstock
Muitas pessoas ainda temem a Inteligência Artificial (IA), principalmente quando a associam a ficções sobre robôs e máquinas tomando decisões sem controle humano. Esse medo é natural, mas pode ser superado com um melhor entendimento da tecnologia.
Suzana Araújo, especialista em tecnologia e inovação e CEO da Techtalksa, compartilha cinco dicas práticas para utilizar a IA de maneira eficaz, ajudando a reduzir o receio em relação a essa tecnologia no ambiente profissional. Confira!

1. Compreenda o que a IA realmente é

A IA não é um monstro controlando máquinas, mas sim uma ferramenta que pode otimizar tarefas repetitivas, perigosas ou operacionais. Ela analisa dados, sugere soluções e facilita decisões, mas a criatividade, a empatia e a liderança humana continuam sendo insubstituíveis.
Dica prática: reserve um tempo para aprender o que a IA pode fazer pela sua área de atuação. Não é preciso entender todos os algoritmos, mas saber o básico já ajuda a diminuir o medo.

2. Aprenda a usar a IA como aliada no trabalho

A IA pode ser uma grande parceira no trabalho, ajudando a liberar seu tempo para tarefas que exigem mais pensamento criativo e estratégico. Ela é uma aliada para otimizar e acelerar processos.
Dica prática: experimente ferramentas de IA no seu dia a dia profissional, como assistentes virtuais, automação de tarefas ou análise de dados. Comece com pequenas ações e observe os benefícios.
A IA pode tornar determinadas atividades do trabalho mais rápidas e precisas (Imagem: metamorworks | Shutterstock)
A IA pode tornar determinadas atividades do trabalho mais rápidas e precisas Crédito: Imagem: metamorworks | Shutterstock

3. Entenda o impacto da IA no seu trabalho

A IA pode transformar a rotina profissional, tornando algumas tarefas mais rápidas e outras mais precisas. Isso ajuda a aumentar a produtividade e a relevância no trabalho, pois você terá tempo para as atividades que realmente exigem uma abordagem humana.
Dica prática: identifique tarefas repetitivas ou simples em sua rotina de trabalho que podem ser automatizadas com o uso de IA. Isso pode liberar tempo para que você se concentre em projetos mais complexos e criativos.

4. Busque uma linguagem acessível

Muitas pessoas têm medo da IA porque ela é apresentada com termos técnicos e siglas difíceis de entender. Ao desmistificar esses termos e buscar fontes que expliquem a tecnologia de forma simples, é possível entender melhor seu funcionamento.
Dica prática: procure aprender sobre IA em fontes confiáveis, mas que usem uma linguagem simples e direta. Isso vai ajudá-lo a entender como a inteligência artificial funciona, sem precisar entrar em detalhes complexos.

5. Use a inteligência artificial com responsabilidade

Assim como qualquer outra ferramenta, a inteligência artificial deve ser usada com ética e responsabilidade. Para profissionais que lidam com equipes, decisões estratégicas ou com o público, entender como aplicá-la de maneira ética é essencial para garantir resultados justos e positivos.
Dica prática: se você está em uma posição de liderança, procure entender os impactos da IA nas suas decisões e na interação com as pessoas. A tecnologia deve ser usada para melhorar os processos , sem prejudicar os indivíduos ou a sociedade.
O medo da inteligência artificial muitas vezes vem do desconhecido. Ao entender como ela funciona e como pode ser útil no seu trabalho, você estará mais preparado para aproveitar os benefícios dessa poderosa ferramenta. “Em vez de vê-la como uma ameaça, encare a IA como uma aliada que pode elevar sua produtividade e ajudar a lidar com os desafios do futuro”, finaliza a especialista.
Por Fernanda Bertin

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