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5 dicas para se preparar para uma entrevista em outro idioma

Saiba como impressionar recrutadores e transparecer confiança ao se comunicar em outra língua
Portal Edicase

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Publicado em 

23 out 2024 às 13:36

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 13:36

Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) Crédito:
As entrevistas de emprego são etapas fundamentais no processo de seleção de candidatos, funcionando como um momento decisivo tanto para empresas quanto para profissionais. Além de avaliar habilidades técnicas e comportamentais, essa parte do processo seletivo permite que o recrutador conheça melhor o perfil do candidato e sua compatibilidade com a cultura da organização.
Em alguns casos, contudo, as entrevistas podem ocorrer em outro idioma. Tais processos servem, principalmente, para avaliar a fluência e a capacidade dos candidatos de se comunicarem em uma segunda língua – algo essencial para empresas multinacionais ou funções que demandam a interação internacional.
Logo, para que não haja erros nesse momento tão importante da carreira, confira algumas dicas de preparo:

1. Estude o vocabulário específico da área

Antes da entrevista, familiarize-se com os termos técnicos e expressões comuns da sua profissão no idioma em que será entrevistado. Demonstrar domínio do jargão impressiona os entrevistadores e mostra que você está preparado para os desafios da função.

2. Simule entrevistas com um parceiro ou mentor

Praticar com alguém fluente no idioma melhora a confiança e ajuda a ajustar a pronúncia e o ritmo da fala. Além disso, simulações em ambientes semelhantes ao da entrevista auxiliam na preparação para situações reais e imprevistos.
Ensaiar as respostas para perguntas clássicas aumenta a clareza ao se comunicar e evita pausas longas (Imagem: Chay_Tee | Stylebar)
Ensaiar as respostas para perguntas clássicas aumenta a clareza ao se comunicar e evita pausas longas (Imagem: Chay_Tee | Stylebar) Crédito:

3. Treine respostas para perguntas previsíveis

Elabore e ensaie respostas para perguntas clássicas , como “Quais são seus pontos fortes?” ou “Onde se vê em cinco anos?”. Isso evita pausas longas e garante que você se comunique com clareza e segurança durante uma conversa.

4. Ouça conteúdo no idioma diariamente

Exponha-se ao idioma requisitado por meio de podcasts, audiolivros, vídeos e filmes. Isso ajuda a acostumar o ouvido a diferentes sotaques e velocidades de fala, facilitando a compreensão e evitando mal-entendidos na entrevista.

5. Controle o ritmo e evite traduzir mentalmente

Falar devagar ajuda a organizar as ideias e evitar erros. Ademais, evite traduzir frases mentalmente, pois isso pode gerar pausas desconfortáveis, o que demonstra falta de fluência. Pratique pensar diretamente no idioma da entrevista.

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