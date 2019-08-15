Abono do PIS começou a ser pago nesta quinta Crédito: Divulgação/Caixa

abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) para beneficiários nascidos em agosto. No Espírito Santo, até o que vem, terão direito a sacar o benefício 35.783 trabalhadores da iniciativa privada com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, totalizando uma liberação de recursos de cerca de R$ 30 milhões para o Estado. Começou nesta quinta-feira (15) o pagamento dodo Programa de Integração Social () para beneficiários nascidos em agosto. No, até o que vem, terão direito a sacar o benefício 35.783 trabalhadores da iniciativa privada com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, totalizando uma liberação de recursos de cerca de R$ 30 milhões para o Estado.

Pasep), o cronograma vai até março de 2020. (Veja os calendários abaixo) A Caixa divulgou um novo calendário de pagamento do benefício, que começou a ser pago em julho e poderá ser resgatado de acordo com o mês de nascimento até junho de 2020. Para servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (), o cronograma vai até março de 2020. (Veja os calendários abaixo)

Além da renda máxima de até dois salários, para poder fazer o saque também é necessário que o trabalhador esteja inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2018.

Your browser does not support the audio element. 35,7 mil vão receber abono salarial no ES, veja novo calendário

cronograma de saque das cotas foi divulgado no início do mês. É importante ressaltar que o saque do abono salarial do PIS/Pasep é diferente do resgate das cotas desses programas. Enquanto o abono é pago a todos os trabalhadores inscritos que preencham os requisitos, a liberação das cotas só é feita para quem tem cadastro no PIS/Pasep anterior a 04/10/1988 e possui saldo nas contas. O

Valor do benefício

O abono salarial é pago em valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão, no caso, em 2018. Ou seja, quanto mais meses foram trabalhados no ano passado, maior será o valor do saque do trabalhador. O limite é um salário mínimo (R$ 998,00) para quem trabalhou o ano todo, conforme a tabela:

Como sacar

Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta, recebem o crédito automático antecipado, dois dias antes da liberação do pagamento dos demais beneficiários. Os titulares de conta individual nacom cadastro atualizado e movimentação na conta, recebem o crédito automático antecipado, dois dias antes da liberação do pagamento dos demais beneficiários.

Quem não tem conta no banco e possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento do banco.

Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta Caixa, o valor pode ser retirado em qualquer agência do banco, apresentando o documento de identificação.

Banco do Brasil, que credita os valores na conta dos correntistas e poupadores do banco. Os demais podem realizar TED para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira ou efetuar o saque em nossas agências, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação. Já o trabalhador com vínculo a empresa pública com inscrição no Pasep recebe o pagamento pelo, que credita os valores na conta dos correntistas e poupadores do banco. Os demais podem realizar TED para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira ou efetuar o saque em nossas agências, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação.