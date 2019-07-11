34 deputados contrariam partidos ao votar Previdência

Publicado em 11 de julho de 2019 às 17:35
A votação do texto principal da reforma da Previdência contou com 34 votos de deputados que contrariaram a orientação das bancadas na Câmara. Deles, 19 votaram a favor da mudança nas regras da aposentadoria, ao passo em que os partidos pediam que fossem contra. Os outros 15 votaram contra apesar das bancadas serem favoráveis. No total, a reforma foi aprovada em 1º turno com 379 votos; 131 parlamentares foram contra.
Entre os deputados que contrariaram as bancadas estão Tabata Amaral (PDT-SP), Tiririca (PL-SP) e os filhos dos ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho: Clarissa (PROS-RJ) e Wladimir Garotinho (PSD-RJ). Antes da votação, Tabata chegou a ser ameaçada de expulsão do partido se confirmasse o voto a favor da reforma da Previdência.
Três deputados não estiveram na sessão que votou a reforma: General Girão (PSL-RN), Luiz Carlos Motta (PL-SP) e Bacelar (Podemos-BA). As bancadas dos três partidos eram favoráveis à proposta.
VEJA ABAIXO O VOTO DE CADA DEPUTADO
AVANTE
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votou contra:
- André Janones (MG).
PDT
Orientação da bancada: contra a reforma.
Votaram a favor:
- Alex Santana (BA);
- Flávio Nogueira (PI);
- Gil Cutrim (MA);
- Jesus Sérgio (AC);
- Marlon Santos (RS);
- Silvia Cristina (RO);
- Subtenente Gonzaga (MG);
- Tabata Amaral (SP).
PL
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votou contra:
- Tiririca (SP).
PP
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votaram contra:
- Eduardo da Fonte (PE);
- Fernando Monteiro (PE);
- Mário Negromonte Jr. (BA).
PRB
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votaram contra:
- Aline Gurgel (AP);
- Hugo Motta (PB).
PROS
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votaram contra:
- Capitão Wagner (CE);
Clarissa Garotinho (RJ);
Weliton Prado (MG).
PSB
Orientação da bancada: contra a reforma.
Votaram a favor:
- Átila Lira (PI);
- Emidinho Madeira (MG);
- Felipe Carreras (PE);
- Felipe Rigoni (ES);
- Jeferson Campos (SP);
- Liziane Bayer (RS);
- Luiz Flávio Gomes (SP);
- Rodrigo Agostinho (SP);
- Rodrigo Coelho (SC);
- Rosana Valle (SP);
- Ted Conti (ES).
PSC
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votou contra:
- Valdevan Noventa (SE).
PSD
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votaram contra:
- Expedito Netto (RO);
- Wladimir Garotinho (RJ).
PSDB
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votou contra:
- Tereza Nelma (AL).
SOLIDARIEDADE
Orientação da bancada: a favor da reforma.
Votou contra:
- Paulo Pereira da Silva (SP).
