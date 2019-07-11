Câmara

34 deputados contrariam partidos ao votar Previdência

A reforma foi aprovada em 1º turno com 379 votos; 131 parlamentares foram contra

Publicado em 11 de julho de 2019 às 17:35 - Atualizado há 6 anos

Texto-base da reforma da previdência foi aprovado em 1º turno nesta quarta-feira (10) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A votação do texto principal da reforma da Previdência contou com 34 votos de deputados que contrariaram a orientação das bancadas na Câmara. Deles, 19 votaram a favor da mudança nas regras da aposentadoria, ao passo em que os partidos pediam que fossem contra. Os outros 15 votaram contra apesar das bancadas serem favoráveis. No total, a reforma foi aprovada em 1º turno com 379 votos; 131 parlamentares foram contra.

Entre os deputados que contrariaram as bancadas estão Tabata Amaral (PDT-SP), Tiririca (PL-SP) e os filhos dos ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho: Clarissa (PROS-RJ) e Wladimir Garotinho (PSD-RJ). Antes da votação, Tabata chegou a ser ameaçada de expulsão do partido se confirmasse o voto a favor da reforma da Previdência.

Três deputados não estiveram na sessão que votou a reforma: General Girão (PSL-RN), Luiz Carlos Motta (PL-SP) e Bacelar (Podemos-BA). As bancadas dos três partidos eram favoráveis à proposta.

VEJA ABAIXO O VOTO DE CADA DEPUTADO

AVANTE

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votou contra:

- André Janones (MG).

PDT

Orientação da bancada: contra a reforma.

Votaram a favor:

- Alex Santana (BA);

- Flávio Nogueira (PI);

- Gil Cutrim (MA);

- Jesus Sérgio (AC);

- Marlon Santos (RS);

- Silvia Cristina (RO);

- Subtenente Gonzaga (MG);

- Tabata Amaral (SP).

PL

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votou contra:

- Tiririca (SP).

PP

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votaram contra:

- Eduardo da Fonte (PE);

- Fernando Monteiro (PE);

- Mário Negromonte Jr. (BA).

PRB

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votaram contra:

- Aline Gurgel (AP);

- Hugo Motta (PB).

PROS

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votaram contra:

- Capitão Wagner (CE);

Clarissa Garotinho (RJ);

Weliton Prado (MG).

PSB

Orientação da bancada: contra a reforma.

Votaram a favor:

- Átila Lira (PI);

- Emidinho Madeira (MG);

- Felipe Carreras (PE);

- Felipe Rigoni (ES);

- Jeferson Campos (SP);

- Liziane Bayer (RS);

- Luiz Flávio Gomes (SP);

- Rodrigo Agostinho (SP);

- Rodrigo Coelho (SC);

- Rosana Valle (SP);

- Ted Conti (ES).

PSC

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votou contra:

- Valdevan Noventa (SE).

PSD

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votaram contra:

- Expedito Netto (RO);

- Wladimir Garotinho (RJ).

PSDB

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votou contra:

- Tereza Nelma (AL).

SOLIDARIEDADE

Orientação da bancada: a favor da reforma.

Votou contra:

- Paulo Pereira da Silva (SP).

