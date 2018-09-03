257 mil pessoas ainda estão sem trabalho no ES

Trabalhadores com carteira assinada aumentou no Estado Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

A taxa de desocupação no Espírito Santo voltou a registrar queda no segundo trimestre deste ano, chegando a 12%, o que representa 257 mil pessoas sem postos de trabalho.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desocupados no Estado do segundo trimestre foi 0,5 ponto percentual (p.p.) inferior ao do primeiro trimestre de 2018 (12,5%), mantendo-se estatisticamente estável. Porém, quando o percentual é comparado ao mesmo período do ano passado (13,3%), a queda foi mais significativa, chegando a 1,4 p.p..

A melhora parcial do resultado deve-se à geração de novas vagas. Houve crescimento de 2,7% na abertura de oportunidades de trabalho no Estado entre o primeiro e segundo trimestres de 2018.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) foram divulgados nesta segunda-feira (03) pelo Instituto Jones dos Santos Neves.