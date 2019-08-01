Recadastramento

2,5 mil aposentados e pensionistas do ES têm benefício suspenso

Beneficiários do IPAJM não fizeram a prova de vida. Para 1,2 mil que acertaram a situação até esta quarta, pagamento sai no dia 12 de agosto

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 00:49 - Atualizado há 6 anos

IPAJM é o instituto de Previdência dos servidores do Estado Crédito: Vitor Jubini

Cerca de 2,5 mil aposentados e pensionistas do Estado tiveram o benefício suspenso porque deixaram de fazer a prova de vida e atualização de dados cadastrais, segundo o Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM). O bloqueio do pagamento atinge beneficiários com nomes que iniciam com as letras A a I.

Segundo a diretora técnica do instituto, Mariana Gonçalves, essas pessoas estão entre as 16 mil que foram convocadas para a primeira etapa do censo, realizada entre 11 de março até 17 maio. A suspensão do pagamento, que seria efetuada no dia 11 de junho, foi prorrogada para o dia 10 de julho.

Mariana explica que até esta quarta-feira, dos 2,5 mil atingidos pela suspensão, 1,2 mil segurados regularizaram a situação. Uma folha de pagamento suplementar foi gerada para que esses aposentados e pensionistas possam receber os vencimentos até 12 de agosto. Para o restante, o pagamento dos benefícios só ocorrerá no mês seguinte à data em que fizerem o recadastramento.

De acordo com Mariana, dos 16 mil segurados do segundo grupo (letras de J a M) também outros 3 mil não atenderam a convocação e correm risco de ter o benefício também bloqueado. Essas pessoas terão até 10 de agosto para acertarem a situação com o IPAJM.

O prazo para o recadastramento do terceiro grupo (letras de N a Z), cerca de 12 mil pessoas, termina também no dia 10 de agosto.

COMO FAZER

Para que o recadastramento seja realizado, é necessário que o segurado participe de duas etapas. A primeira, que é a prova de vida, deve ser feita em qualquer agência do Banestes. O beneficiário deve comparecer munido de documento de identificação como foto, como Carteira de Identidade (RG), ou Habilitação (CNH), e o número funcional.

A outra etapa é a atualização de dados cadastrais, na página do instituto. O recadastramento deve ser feito por aposentados e pensionistas do Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como do Ministério Público, Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado.

Mariana explica que as pessoas que estão impossibilitadas de comparecerem a uma agência bancária pode solicitar uma visita domiciliar pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 08002836640 / 3201-3180.

Quem conseguiu ir a um Banestes, mas não tem internet em casa pode utilizar algumas escolas públicas para atualizar os dados cadastrais. A lista com as unidades está disponível no site do órgão.





