2,1 mil aposentados no Espírito Santo têm que provar que estão vivos

Prédio do INSS - Previdência Social Crédito: Gazeta Online

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para não perder o direito ao benefício. Os aposentados e pensionistas que não fizeram o teste em 2018 devem recorrer ao banco onde recebe o pagamento. Quem não comparecer poderá ter o benefício cessado pelo órgão. No Espírito Santo , 2.176 aposentados têm de fazer a prova de vida dopara não perder o direito ao benefício. Os aposentados e pensionistas que não fizeram o teste em 2018 devem recorrer ao banco onde recebe o pagamento. Quem não comparecer poderá ter o benefício cessado pelo órgão.

*Erramos: anteriormente, a matéria informou incorretamente o prazo limite para a prova de vida ser feita. Os beneficiários devem procurar a agência bancária onde recebem o benefício para atestar que estão vivos.

A prova de vida é um requisito obrigatório para beneficiários que recebem pagamentos por conta-corrente, conta poupança ou cartão magnético. O procedimento, criado em 2012, tem como objetivo evitar pagamentos indevidos e fraudes contra segurados falecidos ou incapacitados.

De acordo com o último levantamento feito pelo INSS em dezembro do ano passado, os 2.176 beneficiários levantados pelo órgão ainda não haviam procurado os bancos para fazer o procedimento de prova de vida. Agora, eles devem procurar o banco onde recebem o benefício para atestar que estão vivos. Se isso não for feito, o pagamento será cancelado definitivamente. O prazo varia de banco para banco e, por isso, o beneficiário deve consultar sua agência para saber até quando poderá fazer o teste, antes que o pagamento seja definitivamente cancelado.

Brasil, cerca de 132 mil beneficiários ainda não comprovaram que estão vivos. Em todo o, cerca de 132 mil beneficiários ainda não comprovaram que estão vivos.

Para realizar a prova de vida no banco, basta apresentar um documento oficial com foto, como RG, Carteira de Trabalho, CNH, entre outros. Os aposentados e pensionistas que devem fazer a prova de vida recebem comunicados dos bancos por meio de mensagens em caixas eletrônicos e sites das instituições bancárias.

PROCEDIMENTOS

Cada banco adota datas diferentes para a realização do procedimento ao longo do ano. Alguns utilizam a data do aniversário do beneficiário, outros utilizam a data de concessão do benefício, além das agências que fazem a convocação no vencimento da comprovação de vida. O previdenciário também pode fazer a comprovação por meio de biometria, caso o banco possua a tecnologia.

O beneficiário que não puder comparecer à agência bancária pode recorrer a um procurador cadastrado no INSS em posse de documentos previamente assinados. Em casos de problemas de locomoção, um representante legal pode representar o beneficiário e realizar a comprovação.

NÚMEROS

Dessas 2.176 pessoas que ainda não fizeram a prova de vida no Estado, a maior quantidade está em Vitória, com 312 pendências. Depois, entre os municípios com mais casos, estão Vila Velha, com 214; Cariacica, com 153; Cachoeiro de Itapemirim, com 119; e Colatina, com 116.

A quantidade de aposentados com pendências neste ano é menor do que do ano passado, na mesma data. No final de 2017, mais de 59 mil capixabas ainda não haviam feito a prova de vida.





SAIBA MAIS

O que é prova de vida?

É um procedimento obrigatório que os previdenciários devem fazer para comprovar que estão vivos e evitar fraudes e pagamentos indevidos.

Tem prazo?

A comprovação de vida deve ser feita nos bancos onde o beneficiário recebe o pagamento ao longo de todo o ano, quando for convocado. Os segurados que não fizeram a prova de vida no ano passado devem procurar o banco para regularizar sua situação. Caso não façam isso, poderão ter o pagamento cancelado definitivamente.

Cada banco tem um prazo?

Os bancos adotam datas diferentes para a realização do procedimento. Alguns utilizam a data do aniversário do beneficiário, outros utilizam a data de concessão do benefício, além das agências que fazem a convocação no vencimento da comprovação de vida.

Onde devo ir?

O segurado deve comparecer ao banco onde recebe o benefício. Não há necessidade de comparecer à uma agência do INSS.

Pode ser feito por biometria?

O uso de biometria é facultativo, mas os bancos que possuem a tecnologia podem utilizá-la.

O que devo levar?

O beneficiário deve apresentar um documento de identificação oficial com foto, como Identidade, Carteira de Trabalho, CNH, e outros.

Quem pode comprovar?

Além do próprio beneficiário, um procurador previamente cadastrado no INSS pode fazer a comprovação. Um representante legal pode fazer a comprovação em caso de impossibilidade de locomoção do aposentado.

E se não comprovar?