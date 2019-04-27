179 mil no ES produzem para consumo próprio

Além do desemprego, da informalidade e da precarização dos trabalhos, a crise dos últimos anos tem provocado outra triste consequência: está aumentando o trabalho para subsistência. No Espírito Santo, o número de pessoas que produziam para o próprio consumo saltou de 109 mil em 2016 para 179 mil em 2019, um crescimento de 64%.

Em todo Brasil, já são 13 milhões de pessoas (em 10,4 milhões em 2018) que cultivam, caçam, pescam e criam animais, produzem carvão, cortam lenha, fabricam calçados, roupas, móveis e cerâmicas e sobem laje para uso próprio, apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) em sua edição “Outras formas de trabalho”, divulgada ontem pelo IBGE. Com isso, ao todo, 7,7% da população brasileira com 14 anos ou mais têm recorrido ao expediente de trabalhar para a subsistência.

A analista da pesquisa, Marina Águas, explica que apesar da maior parte desse total corresponder à parcela pobre da população que realmente precisa de produzir para o próprio consumo, até pelo cenário da crise, há uma menor quantidade que não se encaixa nesse perfil. “Não são necessariamente atividades para subsistência. A pessoa pode ter emprego, ser bem remunerado, e ter uma plantação em sua casa, por hobby até”, afirma.

Dos capixabas que produzem bens para o próprio consumo e de suas famílias, são 146 mil que cultivam, pescam, caçam ou criam animais. Essas atividades variam desde o cultivo de pequenas horas à criação de animais, como porcos, por exemplo.

Já a segunda atividade mais realizada é a fabricação dos próprios calçados, roupas, móveis e cerâmicas, feita por 20 mil no Estado.

No Brasil, a região que viu a maior alta nos índices de produção para consumo próprio foi a Nordeste, onde esse contingente cresceu de 9,4% para 10,9%, ultrapassando a Região Norte, onde a prática de caça e pesca para subsistência é tradicionalmente maior.