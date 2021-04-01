17 ramos da indústria operam em nível superior ao pré-pandemia, diz IBGE

Indústria: segmento de produtos de metal é um dos que tem apresentado melhor recuperação Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

Apesar da perda registrada na produção em fevereiro, a indústria brasileira ainda opera 2,8% acima do patamar de fevereiro de 2020: 17 das 26 atividades investigadas recuperaram as perdas e operam em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de máquinas e equipamentos (18,6%) e produtos de metal (13,8%).

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar de pré-pandemia são outros equipamentos de transporte (-20,0%) e manutenção de máquinas e equipamentos (-12,1%).

Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 18,6% acima do nível de fevereiro de 2020, e a fabricação de bens intermediários é 4,0% superior. Os bens duráveis estão 4,7% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 1,7% além do patamar de fevereiro de 2020.

Atualmente, a produção industrial do país ainda opera 13,6% abaixo do ápice alcançado em maio de 2011.

Na categoria de bens de capital, a produção está 22,7% abaixo do pico registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 26,1% abaixo do ápice de junho de 2013.