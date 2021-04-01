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Recuperação

17 ramos da indústria operam em nível superior ao pré-pandemia, diz IBGE

Atividades de máquinas e equipamentos, produtos de metal, e fabricações de bens de capital são os segmentos com maiores altas

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:15
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Indústria: segmento de produtos de metal é um dos que tem apresentado melhor recuperação Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Apesar da perda registrada na produção em fevereiro, a indústria brasileira ainda opera 2,8% acima do patamar de fevereiro de 2020: 17 das 26 atividades investigadas recuperaram as perdas e operam em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de máquinas e equipamentos (18,6%) e produtos de metal (13,8%).
No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar de pré-pandemia são outros equipamentos de transporte (-20,0%) e manutenção de máquinas e equipamentos (-12,1%).

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Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 18,6% acima do nível de fevereiro de 2020, e a fabricação de bens intermediários é 4,0% superior. Os bens duráveis estão 4,7% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 1,7% além do patamar de fevereiro de 2020.
Atualmente, a produção industrial do  país ainda opera 13,6% abaixo do ápice alcançado em maio de 2011.
Na categoria de bens de capital, a produção está 22,7% abaixo do pico registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 26,1% abaixo do ápice de junho de 2013.
Os bens intermediários estão 12,8% aquém do auge de fevereiro de 2011, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 9,2% inferior ao pico de junho de 2013.

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