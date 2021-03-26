Chega a 10 o número de montadoras com produção suspensa no Brasil

Fábrica da Volkswagen no Brasil Crédito: Divulgação/Volkswagen

Honda e Hyundai do Brasil anunciaram nesta sexta (26) a interrupção das atividades em suas fábricas no interior de São Paulo.

As montadoras se somam a outras oito que já haviam confirmado paradas devido ao descontrole da pandemia de Covid-19 no país e à falta de componentes.

As fábricas de automóveis da Honda localizadas em Itirapina e em Sumaré terão a produção interrompida na terça (30), com retorno previsto para o dia 12 de abril.

Em nota, a montadora japonesa diz que o formato de compensação das horas não trabalhadas no período está em negociação com o sindicato.

A marca já havia paralisado as atividades em Sumaré por falta de componentes em fevereiro e na primeira quinzena de março. A unidade produz o sedã médio Civic.

Agora a Honda anuncia que a interrupção nas atividades se deve ao agravamento da pandemia e aos impactos dessa situação em toda a cadeia produtiva. "A empresa segue empenhada em minimizar os impactos em sua cadeia de valor, bem como os inconvenientes ao consumidor", diz o comunicado divulgado nesta sexta (26).

Sem enfrentar problemas com falta de peças, a Hyundai Motor do Brasil vai obedecer às determinações das Prefeitura de Piracicaba para reduzir a circulação de pessoas no município. A produção será interrompida por uma semana, entre segunda (29) e o dia 4 de abril.

General Motors, Volkswagen, Mercedes, Scania, Nissan, Renault, VW Caminhões e Ônibus e Toyota foram as primeiras a confirmar as paralisações nas linhas de montagem.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFETADOS PELAS PARALISAÇÕES NAS MONTADORAS