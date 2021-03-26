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Pandemia de coronavírus

Chega a 10 o número de montadoras com produção suspensa no Brasil

General Motors, Volkswagen, Mercedes e Scania foram as primeiras a confirmar as paralisações devido ao descontrole da pandemia no país

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:14
Fábrica da Volkswagen no Brasil
Fábrica da Volkswagen no Brasil Crédito: Divulgação/Volkswagen
Honda e Hyundai do Brasil anunciaram nesta sexta (26) a interrupção das atividades em suas fábricas no interior de São Paulo.
As montadoras se somam a outras oito que já haviam confirmado paradas devido ao descontrole da pandemia de Covid-19 no país e à falta de componentes.
As fábricas de automóveis da Honda localizadas em Itirapina e em Sumaré terão a produção interrompida na terça (30), com retorno previsto para o dia 12 de abril.
Em nota, a montadora japonesa diz que o formato de compensação das horas não trabalhadas no período está em negociação com o sindicato.

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A marca já havia paralisado as atividades em Sumaré por falta de componentes em fevereiro e na primeira quinzena de março. A unidade produz o sedã médio Civic.
Agora a Honda anuncia que a interrupção nas atividades se deve ao agravamento da pandemia e aos impactos dessa situação em toda a cadeia produtiva. "A empresa segue empenhada em minimizar os impactos em sua cadeia de valor, bem como os inconvenientes ao consumidor", diz o comunicado divulgado nesta sexta (26).
Sem enfrentar problemas com falta de peças, a Hyundai Motor do Brasil vai obedecer às determinações das Prefeitura de Piracicaba para reduzir a circulação de pessoas no município. A produção será interrompida por uma semana, entre segunda (29) e o dia 4 de abril.
General Motors, Volkswagen, Mercedes, Scania, Nissan, Renault, VW Caminhões e Ônibus e Toyota foram as primeiras a confirmar as paralisações nas linhas de montagem.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFETADOS PELAS PARALISAÇÕES NAS MONTADORAS

  • Nissan: 850
  • Volkswagen: 15 mil
  • Mercedes-Benz: 10 mil
  • Scania: 4.000
  • Renault: 7.000
  • Toyota: 5.600
  • Hyundai Motor Brasil: 2.500
  • Volkswagen Caminhões e Ônibus: 3.500
  • Honda Automóveis: 3.200
  • General Motors: não divulga

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