10 dicas para fazer compras online seguras no Dia dos Namorados

Veja como proteger o seu dinheiro e as suas informações na internet

Publicado em 30 de maio de 2025 às 12:59

Golpes online aumentam durante datas comemorativas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é um dos períodos mais aquecidos para as vendas em diferentes segmentos. No setor alimentício, por exemplo, 82% dos estabelecimentos esperam faturar mais do que no ano passado e a maioria projeta um crescimento de até 20%, segundo a pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). >

Esse aquecimento do mercado também se reflete nas compras online. Contudo, o ambiente digital, que oferece praticidade e variedade para encontrar o presente perfeito, também atrai criminosos que se aproveitam da pressa e da emoção dos consumidores apaixonados. Inclusive, os brasileiros perderam R$ 3,5 bilhões com golpes em compras virtuais recentemente, de acordo com um levantamento da OLX, plataforma de compras online. >

Aumento de golpes online em datas comemorativas

Os golpistas sabem que esta é uma época em que as pessoas estão mais dispostas a gastar e menos cautelosas, criando o cenário perfeito para aplicar seus esquemas fraudulentos no digital. Os golpes podem aparecer sob diversos formatos, mas o mais comum ainda é o phishing , que chega por e-mail, SMS, redes sociais ou aplicativos de mensagem com ofertas aparentemente irresistíveis. Perfis falsos em redes sociais divulgam promoções chamativas e induzem pessoas a clicarem em links maliciosos. >

Um estudo da NIQ (NielsenIQ), empresa de pesquisa de marketing, revela que três em cada dez pessoas devem comprar pelas mídias sociais em 2025, por isso, a atenção precisa ser redobrada nestes canais, em que anúncios falsos proliferam especialmente durante datas comemorativas. >

>

Preocupação com dados pessoais

Dados da Surfshark, empresa de cibersegurança, mostram que, apenas no terceiro trimestre de 2024, o Brasil registrou 5,1 milhões de contas online comprometidas, um aumento alarmante de 340% em relação ao trimestre anterior. Além disso, um estudo realizado pela Kaspersky, empresa de cibersegurança e software antivírus, em parceria com a consultoria jurídica Corpa, revela que 58% dos brasileiros se preocupam com o vazamento de dados pessoais, mas não sabem como evitá-lo ou quais ferramentas utilizar para se proteger. >

Os golpes mais comuns envolvem phishing (roubo de dados por links falsos), clonagem de sites e roubo de credenciais de cartão de crédito. “É essencial que tanto empresas quanto consumidores compreendam a importância de proteger dados como nome, endereço, histórico financeiro e hábitos de consumo, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, menciona Alan Mareines, CEO da Lina Open X, empresa de tecnologia. >

Para o especialista, os consumidores têm um papel vital na proteção de seus dados. “É fundamental estarem cientes de seus direitos, como o de acesso, correção e exclusão de seus dados, além de adotarem boas práticas ao compartilhar informações pessoais, como verificar a legitimidade das empresas e utilizar canais seguros”, detalha. >

Erros de digitação em endereços de sites são feitos intencionalmente para enganar o consumidor Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Golpes mais comuns no Dia dos Namorados

Perfis falsos de lojas no Instagram: páginas que replicam grandes marcas com promoções “imperdíveis”;

Links de cupons falsos por WhatsApp ou e-mail: geralmente redirecionam para páginas de captura de dados bancários;

Pagamentos por PIX para contas de pessoas físicas não confiáveis: difícil rastreabilidade e quase nenhuma chance de estorno;

Sites com nomes semelhantes aos originais: erros de digitação propositais para enganar o consumidor. >

Dicas para não cair em golpes em compras online

Abaixo, veja algumas dicas para se proteger e não cair em golpes durante as compras online: >

Compre apenas em sites confiáveis e conhecidos, de preferência com histórico positivo no Reclame Aqui e avaliações de outros usuários;

Confira o cadeado na barra de endereços e verifique se a URL começa com “https”;

Desconfie de promoções muito fora da média do mercado — preço baixo demais pode ser golpe;

Nunca clique emlinks recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail de remetentes desconhecidos;

Prefira usar o cartão virtual, oferecido por aplicativos de bancos, para compras únicas;

Pesquise nas redes sociais os comentários sobre a loja: consumidores costumam relatar golpes ou problemas nas publicações;

Evite fazer compras em redes Wi-Fi públicas, como de cafés, shoppings e aeroportos;

Cheque os dados do destinatário antes de pagar via PIX ou boleto — se o nome não bater com a loja, pare o processo;

Ative notificações no seu banco ou cartão de crédito para monitorar transações em tempo real;

Mantenha seu celular e computador atualizados e com antivírus instalado. >

“Hoje, apesar das tecnologias existentes identificarem vulnerabilidades em tempo real e utilizarem algoritmos de IA (Inteligência Artificial) para garantir o anonimato dos dados, atendendo às exigências regulamentares da LGPD, é necessário que o consumidor também tome cuidado com seus dados e com os links que acessam”, ressalta Lucas Monteiro, especialista em tecnologia e Martech Leader da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital. >

Para o especialista em tecnologia e CTO da IDK, consultoria especializada em marketing, comunicação e tecnologia, Lucas Henrique, as pessoas precisam aprender a ler os termos de uso e de compra, especialmente as letras miúdas, entender quais permissões estão concedendo e adotar práticas mais seguras para gerenciar seus dados. “As empresas, por sua vez, devem assumir um papel mais ativo na proteção das informações que coletam, investindo em segurança cibernética e transparência para evitar brechas e abusos”, orienta. >

O que fazer após cair em um golpe?

Caso perceba que caiu em um golpe, siga estes passos: >

Avise imediatamente seu banco ou operadora de cartão para tentar cancelar a transação;

Registre um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito online em muitos estados;

Notifique a loja (caso tenha sido clonada) e denuncie o golpe no site do Procon ou Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Acesse o site da SaferNet para registrar denúncias e buscar orientações específicas;

Compartilhe a experiência nas redes sociais e sites como Reclame Aqui para alertar outros consumidores. >

Por Letícia Carvalho >

