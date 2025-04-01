10 dicas para fazer a transição de carreira para a tecnologia

Mudar de área pode ser a chave para conseguir um trabalho alinhado aos seus sonhos e objetivos Crédito: Imagem: eamesBot | Shutterstock

A busca por um novo emprego está no radar de 54% dos brasileiros neste ano. O dado foi mapeado pela consultoria de RH Robert Half, no início do ano, a partir de entrevistas com mais de mil pessoas com ensino superior completo e pelo menos 25 anos.

Desse grupo, um terço pretende buscar outra carreira. Entre os motivos, estão realização pessoal, qualidade de vida, maiores salários e a vontade de aprender algo novo. Além disso, a opção por um modelo flexível de trabalho é relevante para 32%.

“Há menos de dez anos, eu faria parte das estatísticas. Fiz exatamente esse movimento, aos 23 anos, ao me tornar mãe. E a tecnologia foi a área escolhida por cumprir todos esses requisitos mencionados pelas pessoas nessa pesquisa”, relembra Isabela Castilho, que, desde abril de 2023, ocupa a posição de CEO da Rocketseat, ecossistema de educação voltado para profissionais de tecnologia.

Antes de investir nos estudos de programação, a profissional passou por várias experiências, trabalhando, por exemplo, na área administrativa e como vendedora. Conseguiu seu primeiro emprego na área após se tornar mãe. “Fazer uma transição de carreira nem sempre é uma decisão fácil, envolve mudanças e riscos que você precisa encarar. O caminho e as pedras que encontramos são próprias de cada jornada, mas existem atitudes que podem nos ajudar a alcançar uma escolha que seja profissionalmente sustentável”, revela.

A partir dessa vivência, Isabela Castilho destaca 10 dicas para ter sucesso na transição de carreira. Confira!

1. Encontre sua área de interesse

Entender o que lhe motiva é o primeiro passo. A tecnologia é hoje uma das áreas mais promissoras. O estudo da consultoria Michael Page mostrou que aproximadamente 76% das vagas de TI (Tecnologia da Informação) tiveram aumentos salariais superiores à taxa de inflação em 2024.

O aumento dos investimentos em IA (Inteligência Artificial) e a crescente adoção pelas empresas tem estimulado também o crescimento dos salários. Profissionais especializados saem ganhando até R$ 20 mil, quadruplicando o ganho inicial de um profissional da área, que já sustenta remunerações acima do mercado.

2. Valorize suas habilidades

Neste cenário, cada vez mais as soft skills , como resolução de problemas, pensamento crítico e gestão de projetos, serão fundamentais. São capacidades profissionais desenvolvidas em qualquer área e que podem ser adequadas ao seu novo objetivo profissional. Conhecer e listar quais dessas “habilidades transferíveis” você tem é estratégico para o currículo.

3. Adquira conhecimentos certeiros

Estude a nova área que pretende seguir e foque nas habilidades essenciais para o campo de interesse. Começar por cursos gratuitos e online é premissa básica, especialmente diante de tanta oferta de qualidade. Testar e usar esses novos conhecimentos na criação de projetos, mesmo que solos, é uma boa maneira de formar portfólio na área de tecnologia.

É fundamental estudar e adquirir certificados da nova área que deseja trabalhar Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Invista em educação e certificações

Para quem vai optar pela tecnologia, temas como desenvolvimento de software, análise de dados, segurança cibernética e inteligência artificial não podem ficar de fora. À medida que vai se desenvolvendo, buscar certificações é uma forma de ganhar vantagem em relação a outros profissionais, reforçando, inclusive, seu comprometimento com a transição de carreira.

5. Busque experiência

Envolva-se com a área mesmo antes de migrar. Busque por projetos freelancers , em colaboração ou voluntários. Construir um portfólio sólido é fundamental.

6. Networking e mentoria

Esteja em eventos, comunidades e grupos online. O networking não só abre portas, como possibilita insights preciosos sobre o mercado de trabalho. Buscar um mentor que possa orientá-lo e inspirá-lo é uma forma de potencializar esse aprendizado.

7. Seja persistente

Parece descartável, mas essa recomendação é uma daquelas que temos que nos lembrar a todo o momento. A transição é desafiadora. Mas, com metas claras e vontade, é possível alcançá-las.

8. Não esqueça o currículo

Renove com seu novo objetivo. Mantenha-o atualizado. Além disso, reúna todas as suas habilidades que possam ser “transferíveis” à nova carreira, experiências práticas e certificações.

9. Seja honesto e transparente

Seja sincero sobre seu momento de transição . Exponha suas motivações e aspirações de maneira clara. Essa transparência e clareza são estratégicas quando você estiver disputando posições no novo mercado.

10. Peça feedback constantemente

Comunidades online, programas de mentorias e colegas mentores são oportunos para essa revisão. Além de lhe ajudar a avaliar se você está no caminho certo, as trocas colaboram em momentos mais desafiadores.