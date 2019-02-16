1.289 vagas de emprego em lojas e supermercado

Projeção de modelo de loja de departamento que será aberta no Centro e criará 150 empregos diretos Crédito: Dadalto/divulgação

Boas oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada. Novas lojas, supermercados e um hospital vão abrir até o final do ano 1.289 empregos diretos no Estado. A maior parte das vagas é destinada a quem tem ensino médio. Além das contratações diretas, os negócios devem gerar outros postos indiretos.

O Grupo Dadalto vai inaugurar no próximo mês o primeiro stand center do Estado, a Galeria 23. Com 1.600 m², o empreendimento vai funcionar ao lado da Dadalto do Parque Moscoso com a rua 23 de Maio, no Centro de Vitória. Serão criados 150 empregos diretos e 450 indiretos.

O projeto conta com 130 boxes padronizados de 6m², em que serão comercializados diversos tipos de produtos, como roupas e celulares. Cada stand será alugado a partir de R$ 599.

Outra novidade é a chegada da Leroy Merlin, que deve inaugurar a primeira loja em solo capixaba entre novembro e dezembro. O empreendimento está sendo construído na área da Aeroporto de Vitória, com a abertura de 130 vagas para diversos cargos. A unidade será construída em uma área de 8 mil m².

As contratações para trabalhar na loja devem ser feitas entre maio e agosto deste ano. Os selecionados vão passar por um treinamento em unidades de outros Estados. De acordo com o diretor regional da empresa, Eduardo Gomes, 90% das contratações serão de mão de obra local.

SHOPPINGS

Novos negócios também serão inaugurados no Shopping Vitória, totalizando 80 novas vagas. As oportunidades serão para trabalhar na filial da Padaria Monza, em uma unidade do Rick’s Burger, e nas lojas Five Sport Bar e Casa Bauducco. As chances serão disponibilizadas na seção “Mural de Vagas”, através do site www.shoppingvitoria.com.br.

Já no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, são 15 vagas abertas divididas entre 10 lojas já existentes.

No setor supermercadista, também há boas chances. O Grupo OK Superatacado vai abrir duas novas unidades no Estado até junho deste ano, com uma loja em Jardim Camburi e outra em São Pedro. Ao todo, serão 600 empregos diretos, sendo 350 e 250 oportunidades, respectivamente. Além disso, serão criados 200 postos indiretos.

O início das obras das duas unidades e consequentemente a contratação de novos funcionários, só dependem da liberação da prefeitura do município. A empresa vai receber currículos em breve. Na construção dos prédios das unidades serão investidos R$ 24 milhões.

Até dezembro, o Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai começar a atuar no segmento de atacarejo com a marca “Atacado Vem”. A primeira unidade com este formato ficará localizada no bairro José de Anchieta, na Serra.

A expectativa é que sejam contratados 150 trabalhadores para atuar na loja. O investimento do grupo será na ordem de R$ 18 milhões e as obras devem começar até março.

O Grupo Carone abriu 139 oportunidades de trabalho para profissionais atuarem em uma das unidades. Há chances para fiscal de loja, operador de caixa, repositor, padeiro, entre outras.

Já no Hospital Meridional, há 25 chances para cargos como técnico em enfermagem, atendente, auxiliar de serviços gerais, comprador e auxiliar de contas.

CONFIRA AS CHANCES

ATACADO VEM

Vagas: São 150 para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, caixa, açougueiro, padeiro, estoquista, entre outros.

Cadastro: Apenas no site www.atacadovem.com.br.

GRUPO OK

Vagas: Serão 600 vagas para duas novas unidades. As chances serão para repositor, auxiliar de perecíveis, açougueiro, padeiro, operadores de caixa, embaladores, encarregado de setor, e confeiteiros.

Cadastro: A empresa vai começar a receber currículos em breve.

CARONE

Vagas: São 139 chances para cargos de açougueiro (9), auxiliar de açougueiro (7), padeiro (9), auxiliar de padeiro (4), salgadeiro (1), confeiteiro (8), pizzaiolo (5), fiscal de caixa (3), fiscal de segurança (4), auxiliar de logística (5), ajudante de recebimento (18), operador de caixa (25), balconista (18), repositor (19), entre outros.

Currículo: Podem ser cadastrados no site, enviados para o e-mail Podem ser cadastrados no site, enviados para o e-mail [email protected] ou deixados em qualquer loja do grupo.

SHOPPING VITÓRIA

Vagas: São 80 chances distribuídas pelas novas lojas das marcas Padaria Monza, Rick’s Burger, Casa Bauduco e Five Sport Bar. As vagas serão para vendedor, atendente, operador de caixa, etc.

Cadastro: No “ Mural de Vagas” do site www.

shoppingvitoria.com.br.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Vagas: São 15 oportunidades, para as seguintes lojas: Sobrancelhas, UV Line, Hering, Renner, Malwee para Brasileirinhos, Ariadne Nails, Vivara, Fuel, O Boticário e Garagem Estética Automotiva.

Cadastro: No site www.shoppgingpraiadacosta.com.br estão indicadas as vagas e para onde enviar os currículos.

HOSPITAL MERIDIONAL

Vagas: São 25 chances para auxiliar de obras, técnico em enfermagem, comprador, auxiliar de contas, atendente, auxiliar de serviços gerais, etc..

Currículo: Deverão ser cadastrados no site www.

hospitalmeridional.com.br.

GRUPO DADALTO

Vagas: 150 diretos.

Currículos: Devem ser entregues na Av Florentino Avidos, nº 269, loja 2, no Centro de Vitória.

LEROY MERLIN

Vagas : Serão 130 para cargos como vendedor, atendente caixa, auxiliar logística, entre outros.