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IBC-Br

'Prévia do PIB' sobe 0,46% em abril, aponta BC

As expectativas para o índice que avalia o ritmo da economia iam de 0,20% a 1,30%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 11:46

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 11:46

As expectativas para o índice que avalia o ritmo da economia iam de 0,20% a 1,30% Crédito: Pixabay
Após ceder 0,74% em março, a economia brasileira registrou alta em abril de 2018. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,46% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou a instituição nesta sexta-feira.
Para o resultado de abril, as estimativas iam de 0,20% a 1,30%, com mediana de 0,60%, após queda de 0,74% em março.
Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para a atividade doméstica em 2018 é de avanço de 2,6%, sendo que este número foi informado em março.

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