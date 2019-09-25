'Manutenção do veto que permite cobrança de bagagens é fundamental'

Fique atento aos seus direitos no caso de extravio de bagagens Crédito: www.altoastral.com.br

Tarcísio Gomes de Freitas, fez um novo apelo para que o Congresso mantenha o veto do presidente O ministro da Infraestrutura,, fez um novo apelo para que o Congresso mantenha o veto do presidente Jair Bolsonaro que permite a cobrança de bagagens pelas companhias aéreas. A votação sobre o veto estava prevista para a terça-feira, 24, mas foi adiada e pode ser votada nesta quarta-feira (25).

"O adiamento da votação foi até positivo porque nos deu mais tempo para continuarmos o trabalho de informar e explicar aos parlamentares como funciona o mercado. A expectativa para a votação é a melhor possível", afirmou Gomes de Freitas.

O ministro lembrou que diversas companhias aéreas de baixo custo - chamadas "low costs" - já começaram a oferecer voos internacionais partindo do Brasil, o que seria um primeiro passo para estabelecerem operações domésticas no País.