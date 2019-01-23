'Estão se antecipando ao inimigo', diz Mourão sobre embargo saudita

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira (22) que não haveria motivo para um embargo saudita à carne de frigoríficos brasileiros por causa da intenção do presidente Jair Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.
"A embaixada não está mudada ainda, o pessoal está se antecipando ao inimigo", declarou Mourão, quando perguntado se a suspensão seria uma retaliação.
Das 30 plantas brasileiras que estavam exportando carne de frango do Brasil para a Arábia Saudita, cinco foram descredenciadas. Mourão desviou de comentar se de fato a embaixada será alterada. "Vamos aguardar."