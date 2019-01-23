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Carne brasileira

'Estão se antecipando ao inimigo', diz Mourão sobre embargo saudita

O presidente em exercício comentou o veto da Arábia Saudita à carne de frigoríficos brasileiros

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 21:49

Publicado em 

22 jan 2019 às 21:49
'Estão se antecipando ao inimigo', diz Mourão sobre embargo saudita Crédito: Estadão/Futura Press/Fátima Meira
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira (22) que não haveria motivo para um embargo saudita à carne de frigoríficos brasileiros por causa da intenção do presidente Jair Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.
> Brasil defende criação de Estado palestino em conselho da ONU
"A embaixada não está mudada ainda, o pessoal está se antecipando ao inimigo", declarou Mourão, quando perguntado se a suspensão seria uma retaliação.
Das 30 plantas brasileiras que estavam exportando carne de frango do Brasil para a Arábia Saudita, cinco foram descredenciadas. Mourão desviou de comentar se de fato a embaixada será alterada. "Vamos aguardar."
> Bolsonaro diz a executivos que Brasil ficará no Acordo do Clima

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