O que explica a má performance dos fundos multimercados?

No Brasil, o ano começou ainda com uma grande ressaca do resultado eleitoral e o mercado precificando um nível elevado de descontrole fiscal e depreciando os ativos brasileiros. A partir de março, com aprovação do arcabouço fiscal a tendência se inverteu, com ativos apreciando significativamente. Em agosto, o sentimento negativo, principalmente vindo a piora do ambiente global, tomou conta novamente até o fim de outubro.