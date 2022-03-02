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Análise

A ressaca dos investidores na Quarta-feira de Cinzas

Em 2020, enquanto o Ibovespa se encontrava fechado, os mercados pelo mundo afora absorviam os impactos da pandemia. Agora, temos uma guerra que vem escalando de forma rápida e incerta, novamente prometendo um dia difícil para os ativos de risco brasileiros

Públicado em 

02 mar 2022 às 09:18
Romero Oliveira

Colunista

Romero Oliveira

Dois carnavais atrás, enquanto o mercado brasileiro se encontrava fechado, os mercados pelo mundo afora absorviam os impactos de uma perspectiva mais difícil e incerta em relação à Covid, com países tomando medidas mais agressivas com objetivo de conter o vírus.
De lá pra cá, os investidores vão para o carnaval receosos com a ressaca com o Ibovespa na Quarta-Feira de Cinzas. Em 2021 tivemos um dia normal de mercado, sem surpresas que pudessem impactar o Ibovespa negativamente.
Dessa vez, temos uma guerra que se iniciou de maneira tímida, mas que vem escalando de forma rápida e incerta, novamente trazendo volatilidade para os mercados e prometendo uma quarta-feira difícil para os ativos de risco brasileiros.
Fim de carnaval; confetes na rua; quarta-feira de cinzas
Fim de carnaval: confetes na rua sendo recolhidos na quarta-feira de cinzas Crédito: Freepik
Com a invasão da Ucrânia pela Rússia e posteriores sanções aplicadas por diversos países, além de apoio militar para a Ucrânia, diversos ativos vêm já respondendo à restrição de oferta que isso causará.
O petróleo já passa a ser negociado acima de 100 dólares o barril, alta de mais de 10% nos últimos cinco dias, o minério de ferro voltou para a casa de 145 dólares a tonelada, além de trigo, ouro, gás e uma série de outras commodities operam no campo positivo, saindo de patamares de preços que já eram considerados elevados.

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A Rússia fornece 10% do petróleo global, um terço do gás da Europa e, junto com a Ucrânia, responde por 29% das exportações globais de trigo e 19% das exportações de milho. A Rússia também é um grande produtor de alumínio, níquel, platina, paládio, urânio, titânio, carvão, madeira e fertilizantes. Fertilizantes esses que são parte relevantes da cadeia agrícola brasileira.
Nesse momento, a fraqueza do índice brasileiro vem se tornando sua força. Por ser uma bolsa concentrada em commodities, uma parte relevante das empresas conseguirá capturar esse momento de maneira positiva, observando o preço dos seus produtos sendo negociados em patamares elevados e aumentando assim a perspectiva de geração de receita.
Para quem passou pela Quarta-Feira de Cinzas de 2020, em 2022 deverá experimentar uma ressaca mais leve.

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