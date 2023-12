Quanto prêmio milionário da Mega da Virada pode render por mês?

Às vésperas do sorteio da Mega da Virada, apostadores sonham alto com a possibilidade de ganhar o prêmio, que, neste ano, deve ficar em torno de R$ 550 milhões — o maior da história. E quanto essa bolada renderia por mês se fosse investida? Acompanhe no vídeo.



Lembrando que as apostas estão abertas até as 17h deste sábado (31), e o sorteio será no mesmo dia, às 20h. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5.