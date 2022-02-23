Conflito entre Rússia e Ucrânia vai elevar os juros

Produtividade agrícola
Os contratos futuros para abril do barril de petróleo do tipo Brent subiram 3,6%, para US$ 98,83 o barril. Curiosamente, é o nível mais alto desde os US$ 114,00 de maio de 2014, coincidentemente a data da invasão russa à Crimeia.
Na madrugada de terça-feira (22), Putin tentou dissipar um pouco da tensão ao declarar que o fornecimento de gás para a Europa não será interrompido. Isso é relevante, pois a economia alemã depende do gás russo para funcionar e não há um fornecedor alternativo.
Os dois países são grandes produtores e exportadores de alimentos. Combinados, eles representam cerca de 29% do comércio mundial de trigo. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de grãos e óleos vegetais e um importante exportador de milho. Os preços já refletem o temor do mercado de uma interrupção na produção.
A Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo e eventuais sanções econômicas de outros países podem reduzir o fornecimento. Com isso, a produtividade agrícola vai piorar, com pressão adicional sobre os custos.