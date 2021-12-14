Open Banking: confira o que muda com início da 4ª fase

- A partir de 15/12/2021: as instituições poderão compartilhar informações de produtos e serviços ofertados, mas não poderão envolver dados de clientes.
- A partir de 31/05/2022: dados financeiros pessoais do usuário que envolvam câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar aberta poderão fazer parte do open banking, mas apenas se o usuário autorizar.
Lista de serviços financeiros que serão incluídos na 4ª fase:
. Certificado de Depósito Bancário (CDB);
. Recibo de Depósito Bancário (RDB);
. Letras de Crédito Imobiliário (LCI);
. Letras de Crédito do Agronegócio (LCA);
. Cotas de fundos de investimento;
. Títulos públicos federais disponibilizados pelo Tesouro Direto;
. Ações; Cotas de fundos de índices listados em bolsa de valores;
. Debêntures;
. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
. Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).
ENTENDA O OPEN BANKING
NOVOS BENEFÍCIOS
Prazos de implementação
1ª fase: 01/02/2021
Instituições financeiras cadastradas no Banco Central disponibilizaram informações sobre seus produtos e serviços oferecidos para diferentes perfis de clientes.
2ª fase: de 13/08/2021 a 24/10/2021
Dados cadastrais dos clientes que permitirem o compartilhamento dos dados são disponibilizados para outros bancos. Informações incluem dados de contas corrente, poupança, contas pré-pagas, transações como cartões de créditos, operações de crédito (financiamento e empréstimos).
3ª fase - 29/10/2021
Será possível fazer pagamentos usando o saldo de uma conta de uma instituição A, utilizando o aplicativo de uma instituição B, onde o cliente já tenha conta. Consumidores poderão ter em um mesmo ambiente as informações de contas em diferentes bancos. A operação vale para transferências por TED ou PIX.
4ª fase - 15/12/2021
Dados de operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar e contas-salário também poderão ser compartilhados.