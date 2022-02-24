Por que algumas ações se tornam boas pagadoras de dividendos?

O cálculo do dividend yield, ou taxa de dividendos, o percentual de pagamento de dividendos de uma ação, é muito simples: divide-se o somatório de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses pelo preço atual da ação. Comprar ações que paguem bons dividendos é uma estratégia conhecida e bastante difundida, mas assim como qualquer outra estratégia de investimentos, precisa se submeter aos objetivos pessoais e perfil comportamental.

Também é necessário entender por que a ação paga (ou pagou, nos últimos 12 meses) bons dividendos para avaliar se isso favorece a compra do ativo.

Taxa de dividendos é atrativo de algumas ações do mercado Crédito: Freepik

Acompanhe possíveis motivos para que isso ocorra com uma determinada ação:

A EMPRESA É MUITO LUCRATIVA

Para que a empresa pague dividendos altos, precisa ter lucro. Isso é o óbvio, mas tem um fator negativo. Se o lucro é alto e o preço da ação é proporcionalmente baixo, é possível que o mercado entenda que esta ação terá um lucro constante, com baixo crescimento.

É preciso ainda saber se o lucro ocorrido nos últimos anos é consistente com a trajetória da empresa, e é algo que se repetirá. Empresas lucrativas são aquilo que todo investidor procura, mas é preciso avaliar a perenidade e sustentabilidade dos resultados.

A EMPRESA DISTRIBUI GRANDE PARTE DO LUCRO

Isso significa que a empresa entende que distribuir a maior parte do lucro na forma de dividendos é melhor do que reinvestir na empresa e no seu crescimento. É comum que isso ocorra com empresas cujo negócio gera fluxo de caixa constante, com poucas ameaças e oportunidades. É preciso avaliar se o lucro distribuído é, por si só, um retorno atraente para o investidor, porque neste caso o crescimento do lucro tende a ser menor do que em outras boas empresas.

A AÇÃO ESTÁ BARATA

É possível que uma determinada ação tenha um alto índice de dividendos porque sua cotação caiu demais. Isso é comum acontecer, por exemplo, em crises econômicas severas e quedas mais fortes da Bolsa. Quando o cenário econômico se torna desafiador, a incerteza cobra um preço, e por isso os preços das ações caem.

No momento de maior tensão do mercado, quando a ação está muito depreciada, dependendo do grau de resiliência da lucratividade da empresa em meio a crises, pode haver neste caso uma oportunidade de comprar a ação a um preço barato. Lembrando que neste caso a (difícil) pergunta a ser respondida é de que maneira a crise irá afetar as atividades da empresa avaliada no presente e no futuro, e consequentemente, a sua lucratividade.

A EMPRESA TEVE UM LUCRO EXTRAORDINÁRIO

Eventos atípicos, não esperados, ou não recorrentes, podem contaminar a conta do percentual de dividendos. Quem compra apenas o maior número de dividend yield de forma cega", sem analisar com maior profundidade o histórico de lucros da empresa, pode tomar uma decisão errada em função de um lucro extraordinário, que não vai se repetir. E poderá comprar uma ação que não corresponderá às suas expectativas.

Como podemos ver, ações que pagam bons dividendos podem ser boas oportunidades.

Compor uma carteira com esse perfil tende a gerar uma renda mais constante e um pouco mais de previsibilidade em relação a outros tipos de alocação em renda variável. As empresas que pagam bons dividendos, em geral, são sólidas e lucrativas.