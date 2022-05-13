Carro novo: comprar ou alugar? Confira prós e contras

É tentador. Seguir para uma empresa de aluguel e levar um carro zero para casa, pagando apenas uma mensalidade. Isso sem precisar desembolsar uma quantia bastante significativa, e cada vez mais salgada em tempos de inflação desenfreada, para que você saia da concessionária com o seu carro. No fim do contrato, você simplesmente devolve o veículo nas condições que recebeu. E ponto final.

De fato, ter um carro é algo que mexe com as emoções das pessoas e faz crescer a discussão sobre se compensa ou efetuar um contrato de aluguel. A primeira tentativa dos consumidores em geral é fazer uma conta que compare os custos para quem compra e para quem aluga, as próprias locadoras costumam oferecer em seu site ferramentas que supostamente mostram vantagens para o seu modelo de negócio.

Agora, vamos deixar as contas para o próximo artigo. Mas existem diversas questões, benefícios, obrigações, direitos e deveres que, no seu conjunto, formam a experiência e o valor que são percebidos pelo consumidor, e que precisam ser analisados antes.

A maior dúvida dos consumidores é se o aluguel de carro de longo prazo compensa financeiramente Crédito: ViDIstudio/Freepik

DESVANTAGENS DO ALUGUEL

Em primeiro lugar, é necessário entender que dificilmente você vai encarar o carro alugado como seu. Você até escolhe o modelo, mas não necessariamente a cor, os acessórios, entre outros parâmetros.

Os modelos disponíveis são muitos, mas ainda não na mesma quantidade das opções de compra. Se você quiser instalar algum equipamento extra, vai precisar olhar seu contrato e ver o que é permitido ou não. Em caso de acidente, os custos de reparação serão seus até o valor da franquia do seguro, mas provavelmente você não poderá escolher a oficina.

Desistir no meio do caminho  geralmente os contratos de aluguel são por um prazo determinado  é mais complicado, porque haverá uma multa. E se algum detalhe ou característica do carro lhe incomodar, dificilmente você poderá alterar, já que, no fim, o carro não é seu. Você precisa dar satisfações ao proprietário, que é a locadora.

Algumas empresas inclusive orientam a instalação de aplicativos próprios de rastreamento  o que é muito útil - mas que podem avisá-lo de vez em quando que você acelerou demais, o que acaba lembrando a todo momento que alguém está querendo seu carro de volta nas melhores condições.

VANTAGENS DO ALUGUEL

Por outro lado, o carro de aluguel faz o consumidor ganhar tempo. Seguro, revisão, eventuais manutenções e, principalmente, o ato de comprar e de vender (ou devolver) são muito facilitados.

A experiência de quem aluga acaba sendo de estar comprando um serviço, e não um veículo. Qualquer problema mais sério simplesmente não será resolvido por você. E em muitos contratos, você tem a garantia de ter um carro aconteça o que acontecer, ou seja, mesmo que o seu esteja indisponível.

Para quem não quer negociar preço de compra e, principalmente, buscar a melhor forma de vender o seu veículo, o que demanda tempo e algumas vezes investimento em anúncios ou corretagem, é uma grande vantagem.

DESVANTAGENS DA COMPRA

Já quem compra o veículo assume diversos riscos. Em um primeiro momento, se descapitaliza e fica sem o recurso pago. Sendo assim, é seu o risco de mercado de, por exemplo, o seu veículo desvalorizar mais do que o esperado. Isso pode acontecer, por exemplo, caso a montadora deixe o país ou encerre a produção do modelo.

Também pode ocorrer caso o modelo adquirido desenvolva uma reputação ruim no mercado, de ser um carro problemático ou de difícil manutenção, ou no caso de ter ocorrido um acidente com reparação de média monta. Na hora de vender, pode ocorrer uma desvalorização extra, dependendo de com quem você está negociando. Ainda precisa cotar seguro, olhar preços de revisão, encaminhar a manutenção e todas as tarefas de dono.

VANTAGENS DA COMPRA

No entanto, dificilmente o aluguel vai substituir a experiência de ser o dono efetivo. De poder tomar decisões em relação ao veículo por conta própria, de comprar ou vender quando achar melhor, sem ficar preso a prazos.

Inclusive com a opção de ficar muito mais tempo com o veículo e, dessa forma, diluir os custos anualizados de depreciação.